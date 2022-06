Empresárias de Apucarana recebem prêmio em Foz; saiba mais

Da Redação

No evento, também foi homenageada a empresária Odila Gasparotti Serea, que recebeu o prêmio em 2020

Duas empresárias de Apucarana receberam o Prêmio Mulher Empreendedora em Foz do Iguaçu. O evento, realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-PR), por meio da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG), ocorreu no último fim de semana.

Essa edição, que teve como tema “Mulheres que tem o dom”, homenageou 44 empresárias que se destacaram no setor do comércio de bens, serviços e turismo. As homenageadas foram indicadas pelas 22 Câmaras das Mulheres existentes no estado.

Da Câmara da Mulher de Apucarana recebeu o prêmio Mulher Empreendedora 2021, a empresária Patrícia Faria Fermino, proprietária das lojas Stigma e Intuição e também das marcas Isadora Fermino, Patrícia Faria Semijoias e a Dizare, que deve ser lançada em breve.

“Ao receber esse prêmio, eu relembro quando comecei, ainda muito menina, até agora. Foram muitos momentos, momentos bons, momentos difíceis, mas todos vividos com amor e carinho, porque faço meu trabalho com muita dedicação. Então, esse troféu é um forma de reconhecimento e estou muito feliz em recebê-lo”, afirma Patrícia.

No evento, também foi homenageada a empresária Odila Gasparotti Serea, que recebeu o prêmio em 2020, mas por causa da pandemia não foi feito evento nesta data, e sim uma homenagem local no Sesc de Apucarana.

“Estou extremamente honrada de ter sido uma das escolhidas pra receber esse prêmio e poder representar as mulheres empreendedoras. Só tenho que agradecer a minha equipe maravilhosa que dedicam amor, inteligência e energia todos os dias a nossa empresa, dando vida ao nosso Espaco BK e estímulo para que eu continuar sempre inovando”, diz Odila.

Ela também agradeceu a Câmara da Mulher de Apucarana pelo reconhecimento. “Nós, mulheres, somos a alma do empreendedorismo. São com pequenos passos e com muitas mãos que vamos construindo a nossa história”, acredita a empresária.

Para a presidente da Câmara da Mulher de Apucarana, Nilsa Christ, a premiação desse ano foi especial por marcar as homenagens presenciais. “Essa 13ª edição teve um toque especial por termos ficado dois anos sem evento e também pela presença da primeira-dama do estado (Luciana Saito Massa) e pelas palavras de incentivo do presidente da Fecomércio e vice-governador, Darci Piana, que sempre nos motiva e apoia o desenvolvimento do comércio”, diz.

Já a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, o evento foi belíssimo e valoriza o empreendedorismo feminino. “Parabenizo a Fecomércio e a Câmara da Mulher pela realização do prêmio. Essa premiação é muito importante e simboliza a valorização das empresárias. Apucarana, em especial, é uma cidade que tem a maioria das empresas comandadas por mulheres. Então, temos uma gama de empresárias de extrema competência, que faz a diferença no comércio”, pontua.

13ª edição

Nesta edição, como de costume, A Fecomércio indicou outras duas mulheres que contribuem com o desenvolvimento do Paraná: a primeira-dama e presidente do Conselho da Superintendência de Ação Solidária do Estado do Paraná, Luciana Saito Massa, e a vice-presidente do Conselho de Administração do Expresso Princesa dos Campos (Grupo Gulin), Sueli Gulin Calabrese.

O vice-governador do estado, Darci Piana, que foi o idealizador da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, participou da solenidade que reuniu mais de mil mulheres. “Quando tivemos a ideia de criar a CMEG, lá em 2006, talvez tenha sido a coisa mais certa que fiz na minha gestão à frente da Fecomércio. Agradeço de coração pelo que elas fazem pelas nossas instituições e principalmente por contribuírem tanto no desenvolvimento do estado, gerando empregos e receita”, destacou Piana.