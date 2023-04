Empresária de Apucarana recebe Prêmio Mulher Empreendedora

Da Redação

Maria de Lourdes Cabau de Melo ergue trofeu

A empresária apucaranense Maria de Lourdes Cabau de Melo recebeu o Prêmio Mulher Empreendedora no último sábado (01) em Foz do Iguaçu. O evento, promovido pela Fecomércio PR, por meio da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG), homenageou 23 mulheres de todo o estado por seu papel de destaque no comércio paranaense.

“O prêmio significa uma realização, pois não achei que seria escolhida para receber esse prêmio. Foi emocionante, chorei muito, porque acompanho desde a primeira premiação e não imaginava que seria a escolhida do ano. Eu me senti muito especial, muito amada”, revela Maria de Lourdes.

A homenageada apucaranense tem uma longa trajetória no comércio, mas dona Lú, como é chamada, já trabalhou em supermercado, foi faxineira, caixa de imobiliária e teve uma granja de frangos. Porém, ela se encontrou mesmo no comércio, quando há 20 anos fundou a loja A Patricinha, ao lado do marido, Luiz Carlos e dos filhos Carina e Gustavo.

fonte: Divulgação Comitiva de Apucarana presente no evento

A loja começou pequena em Arapongas e chegou a ter filiais em Apucarana, Londrina, Maringá e Rolândia, mas a pandemia forçou dona Lú rever o negócio. Atualmente, a equipe conta com 16 colaboradores nas três unidades, em Apucarana e Arapongas. E dona Lú, desde o início, sempre esteve à frente dos negócios, das compras ao atendimento ao público.

Caravana – Para acompanhar a homenageada, uma caravana saiu de Apucarana na última sexta-feira (31) rumo a Foz do Iguaçu. A presidente da Câmara da Mulher de Apucarana, Sueli Carmona Dias, esteve em Foz e entregou o prêmio para a homenageada, assim como parte da diretoria da CMEG.

Também estiveram em Foz do Iguaçu a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) Aída Santos Assunção; o presidente da Fecomércio PR e vice-governador, Darci Piana; a coordenadora das câmaras das mulheres do Paraná, Cláudia Colpi, entre outras autoridades

