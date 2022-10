Empresária de Apucarana fica presa por mais de uma hora em elevador

Da Redação

A empresária de Apucarana, Aída Assunção, levou um susto na tarde desta segunda-feira (17) e passou por momentos tensos após ficar presa dentro do elevador do Edifício Palácio da Indústria e do Comércio, localizado na Rua Oswaldo Cruz, no centro da cidade, por cerca de uma hora e vinte minutos.

A equipe do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, foi acionada e trabalhou em conjunto com técnicos da empresa responsável pela manutenção do elevador. Após utilizar técnicas, os profissionais conseguiram abrir a porta do equipamento de transporte e liberar a empresária, e outro trabalhador que também ficou preso no local.

"Graças a Deus está tudo bem agora. Fiquei durante uma hora e vinte minutos dentro do elevador. É uma sensação bem diferente, mas ficou tudo bem", contou a empresária por mensagem de WhatsApp, após o trabalho das equipes dos bombeiros e técnicos especializados nos equipamentos de transporte.

