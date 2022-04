Da Redação

Empresária Aída Assunção é reeleita presidente do Sivana

O Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) realizou nesta terça-feira (15), a eleição para escolha da diretoria, conselho fiscal e suplentes para o quadriênio 2022/2026. A votação foi em chapa única, encabeçada pela atual presidente, a empresária Aída Assunção, que será reconduzida ao cargo.

continua após publicidade .

O novo mandato começa no dia 5 de abril e, pela terceira vez consecutiva, será comandado pela empresária. Para Aída, comerciante do setor de floricultura, é um novo desafio que começa. “Vou continuar trabalhando arduamente pelo desenvolvimento do comércio de Apucarana. A diretoria tem alguns projetos e, a partir de agora, vamos buscar parcerias para tirá-los do papel”, comenta a presidente.

Para ela, o comércio de Apucarana tem muito espaço para crescer, para fortalecer as ações de venda e também para se firmar, cada vez mais, como referência para toda região, uma vez que dispõe de variedade e preço competitivo. “Estar à frente do Sivana, mais uma vez, denota uma imensa responsabilidade, ao mesmo tempo, que renova as energias para pensar em novas campanhas e fortalecer as ações já feitas, como a Apucarana Liquida”, pontua.

continua após publicidade .

Além disso, Aída ressalta que o papel do Sivana é muito mais amplo. “O Sivana é responsável por conduzir a convenção coletiva, além de oferecer inúmeros benefícios aos seus associados, o que resultado no fortalecimento de todo o comércio”, avalia.

A votação ocorreu durante toda a terça-feira (15) e contou com participação expressiva dos associados.

Histórico

continua após publicidade .

O Sivana foi fundado em 1998, o sindicato tem uma base territorial que compreende, além de Apucarana, os municípios Sivana tem uma base territorial que compreende os seguintes municípios: Cambira, Bom Sucesso, Mandaguari, Marumbi, Marilândia do Sul, Kaloré, Novo Itacolomi, Califórnia e Rio Bom.

DIRETORIA



Presidente: Aída Santos Assunção

continua após publicidade .

1º vice: Luiz Fernando Mamede

2º vice: Sueli Carmona Dias

continua após publicidade .

1º secretário: Vivian Marcato Chamorro

2º secretário: Ofélia Zaninetti

1º tesoureiro: César Augusto Pinto

continua após publicidade .

2º tesoureiro: Pedro Vilibaldo Fortuna

CONSELHO FISCAL

Osnei José Simões Santos

continua após publicidade .

Nilsa Christ

Rosângela Tórmina da Silva

continua após publicidade .

SUPLENTES DIRETORIA

1º Suplente: João Dias

2º Suplente: Rosana Gasparotii

continua após publicidade .

3º Suplente: Luciana Manganoti

4º Suplente: Rogério Gonçales

5º Suplente: Cláudia Gouveia

continua após publicidade .

6º Suplente: Nestor Christ

7º Suplente: Sônia Aparecida dos Reis

continua após publicidade .

Conselho Fiscal

Yara Santos Assunção

Jonas Ranucci Marcato

Margarida Massae Nakamura

DEL.REPRESENTANTES – Efetivos

Aída Santos Assunção

Luiz Fernando Mamede

DEL.REPRESENTANTES – Suplentes

Sueli Carmona Dias

Osnei José Simões Santos

fonte: Divulgação