Empresa que loteou Interlagos se manifesta e contesta informações

A empresa Alpra Participações Ltda, responsável pelo loteamento de terrenos no Residencial Interlagos, em Apucarana, norte do Paraná, encaminhou ao TNonline um comunicado contestando as informações de que mais de 500 imóveis teriam sido bloqueados em uma ação de penhora de bens contra a empresa para pagamento de dívidas. A loteadora afirma que os lotes não foram penhorados e que a Alpra não é parte da ação, que corre em face de um de seus sócios e, por este motivo, reverberou contra a empresa.

A Alpra também afirma se encontra perfeitamente solvente - que possui capacidade de cumprir com todas as suas dívidas - com mais ativos que passivos, não existindo qualquer receio ou risco de perda dos lotes adquiridos pelos moradores do Residencial Interlagos.

No texto, a loteadora também afirma que notificou mais de uma centena de compradores que, até esta sexta-feira (24), não haviam realizado a transferência dos lotes já quitados. A Alpra afirma que toda a documentação necessária para a transferência da propriedade está disponível no Cartório Distrital de Pirapó, localizado na Rua Erwin Schindler, nº. 406, - Centro, há mais de 15 anos, e que a empresa sempre esteve disponível para seus clientes por meio de seus canais

A loteadora ainda disponibilizou um número para contato e e-mail exclusivamente para sanar dúvidas relacionadas a esse assunto: (11) 9 4700-9319 e alpraparticipacoes@gmail.com.

"ALPRA PARTICIPAÇÕES LTDA. S/C (“Alpra”) com intuito de manter sua política de transparência para com seus clientes, que sempre prezou e preza, vem a público esclarecer alguns pontos importantes, referente às notícias veiculadas na Mídia local, que dizem a respeito ao Loteamento Residencial Interlagos, em Apucarana/PR.

Primeiramente, cumpre informar que, não houve a penhora de 463 lotes, conforme amplamente difundido, tendo sido deferido o pedido de averbação de certidão premonitória da ação judicial nas matrículas, aguardando-se o julgamento definitivo de mérito do recurso especial interposto na ação principal.

Necessário dizer ainda que, a empresa Loteadora se encontra perfeitamente solvente, possuindo hoje mais ativos que passivos, não existindo qualquer receio ou risco de perda dos lotes adquiridos pelos Moradores do Residencial Interlagos.

Aproveitando a oportunidade, a empresa ALPRA PARTICIPAÇÕES esclarece que, no ano de 2022, notificou mais de uma centena de compradores que, até a presente data, não realizaram a transferência dos lotes já quitados, sendo certo que esta é uma obrigação do Comprador e não do Vendedor, conforme contrato de compra e venda celebrado, bem como o que preza a legislação vigente.

Nessa toada, cumpre dizer ainda que, toda a documentação necessária para a transferência da propriedade, se encontra disponível no Cartório Distrital de Pirapó, com endereço à Rua Erwin Schindler, nº. 406, - Centro, há mais de 15 anos, bem como a empresa sempre esteve disponível para seus clientes por meio de seus canais amplamente conhecidos, para esclarecimento de qualquer dúvida, cabendo ao compradorsomente se dirigir ao referido Cartório, munido de seus documentos pessoais, além do contrato de compra e venda ou termo de quitação, para realizar a transferência.

Por fim, informa a empresa ALPRA PARTICIPAÇÕES que, a partir de 27.02.2023, disponibilizará o número (11) 9 4700-9319, bem como o e-mail alpraparticipacoes@gmail.com, exclusivamente para sanar qualquer dúvida que eventualmente possa surgir, bem como orientar a todos os compradores já quitados e que assim desejarem, a como proceder a transferência de seu lote de terras".

