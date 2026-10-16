Empresa é arrombada e van furtada é achada atolada na zona rural de Apucarana

Ladrões levaram equipamentos, moto e peças do local; utilitário foi recuperado pela PM no mesmo dia, sem bateria

Uma empresa localizada no Parque Industrial Zona Norte I, em Apucarana, foi alvo de um grande furto descoberto na manhã desta quinta-feira (15). Criminosos arrombaram o estabelecimento e levaram diversos equipamentos, além de dois veículos. Horas depois, no período da tarde, a van furtada na ação foi encontrada abandonada e presa na lama em uma região de mata do município.

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O crime foi percebido pelo proprietário por volta das 9 horas, quando ele chegou para trabalhar e encontrou a porta de acesso destruída. Do interior do imóvel, os criminosos levaram ferramentas, peças pesadas usadas em consertos automotivos, um jogo de rodas de uma caminhonete de luxo, uma motocicleta vermelha e uma van de carga branca. O sistema de câmeras do local não disparou nenhum alarme durante a invasão.

Ainda na quinta-feira, por volta das 16 horas, a Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre um automóvel suspeito deixado em uma estrada de terra, logo após o Solo Sagrado, perto de uma torre de telefonia. Ao chegarem ao endereço, os policiais confirmaram que se tratava da van levada da empresa pela manhã.

O veículo estava atolado, sem a bateria, com as portas e o capô escancarados. O painel e toda a parte interna estavam revirados. Nas proximidades do carro, as equipes ainda encontraram um carregador de bateria abandonado.

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A van foi recolhida e levada para a Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável por investigar o caso e restituir o bem ao dono. A polícia agora aguarda as imagens do sistema de segurança da empresa para tentar identificar os criminosos. Até o momento, a motocicleta e os demais itens furtados não foram localizados.