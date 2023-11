Empresa é alvo de ladrões e um deles é preso em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (24) depois de tentar furtar uma empresa de odontologia localizada na área central de Apucarana, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) por volta das 00h43, após um vigilante abordar uma equipe que estava em patrulhamento pela Rua Ponta Grossa.

O vigilante informou aos policiais que havia visto dois homens arrombando a empresa. Os PMs foram até o local indicado e se depararam com apenas um dos suspeitos. O indivíduo estava na parte da frente do estabelecimento e foi abordado. Com ele, foram encontradas duas ferramentas possivelmente utilizadas para realizar o arrombamento.

Segundo o boletim de ocorrência, a porta de blindex da empresa estava com a fechadura arrombada, mas a grade interna ainda estava intacta. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem e ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Apucarana para as providências cabíveis.

Não há informações sobre o possível segundo suspeito que havia sido visto pelo vigilante.

