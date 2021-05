Empresa doa 6 toneladas de alimentos para famílias carentes

Continua após publicidade

O Supermercado Condor dou uma carreta com seis toneladas de alimentos nesta quinta-feira (13), os alimentos foram descarregados no Centro Social Urbano, onde fica a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Os alimentos doados pelo Supermercado Condor vai atender famílias afetadas pela pandemia do coronavírus e são suficientes para compor cerca de 500 cestas básicas.

A entrega foi feita em ato que contou com a presença do prefeito Junior da Femac e do diretor de operações da rede Condor, Maurício Bendixen. “Estamos lutando para conter o avanço do coronavírus em Apucarana e para minimizar os efeitos da pandemia. Estabelecemos o propósito de não deixar ninguém passar fome em Apucarana por causa do coronavírus e essa doação do Condor vai contribuir para alcançarmos esse objetivo”, salienta Junior da Femac.

O prefeito lembra que a iniciativa do supermercado reforça as ações que já são desenvolvidas pelo Município. “Somente de janeiro a abril, mais de 8 mil famílias foram atendidas com cestas básicas em Apucarana. Além das cestas repassadas pela assistência social, estamos desenvolvendo ainda a Campanha Vacina Solidária na qual as pessoas que são vacinadas contra o coronavírus, voluntariamente, doam alimentos não perecíveis”, cita Junior da Femac, acrescentando que somente nesta ação já foram arrecadadas cerca de 7 toneladas de alimentos.

Conforme Maurício Bendixen, o supermercado vem realizando a ação “Corrente de Esperança” em todas as cidades que possuem unidades da rede. “É uma forma de levarmos um pouco de alento e de esperança para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social. Já fizemos essa ação no ano passado e ampliamos neste ano, pois a situação das famílias vem se agravando por conta do longo tempo de enfrentamento da pandemia, período em que muitas famílias perderam renda ou o emprego”, pontua Bendixen.

A ação está sendo desenvolvida pelo supermercado em mais de 20 cidades no Paraná e em Santa Catarina. Entre os alimentos que foram doados estão arroz, feijão, farinha de trigo, óleo, café, açúcar, macarrão e sal. “Fazemos a doação para o setor de assistência social, pois é o primeiro lugar onde as pessoas procuram e, desta forma, é o caminho mais rápido para os alimentos chegarem às famílias que necessitam”, reitera o diretor de operações da rede Condor.