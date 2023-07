Empresa desativada é alvo de arrombamento em Apucarana

Uma empresa do ramo de fiação e tecelagem, que atualmente está desativada, foi alvo de arrombamento nesta segunda-feira (10), na região do Núcleo Habitacional João Paulo, em Apucarana, norte do Paraná, segundo informou a Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

A polícia foi acionada por um vigia, que contou à equipe que o cadeado foi quebrado e o local foi acessado por suspeitos através de um veículo. Os criminosos invadiram o núcleo dos transformadores da empresa, onde se encontram muitos fios de cobre, segundo a PM.

-LEIA MAIS: Defesa de paranaense preso na Tailândia espera "perdão real" em agosto

continua após publicidade

Um boletim de ocorrências foi registrado. Nenhum suspeito foi identificado ou preso até a publicação da reportagem. O caso deve ser investigado.

Trio preso em Apucarana

Dois homens e uma mulher foram presos na noite deste domingo (9), depois de comprarem um lanche em um estabelecimento localizado no centro de Apucarana, no Norte do Paraná. O cartão utilizado no pagamento havia sido roubado na noite do sábado (8), o dono recebeu uma notificação via aplicativo e, rapidamente, acionou a Polícia Militar (PM). Para ler a matéria completa, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News