Empresa de tecnologia apresenta plataforma de monitoramento climático

A FarmGO, empresa de tecnologia ligada ao Grupo Forus, apresentou nesta terça-feira (14/11) uma plataforma de monitoramento climático ao prefeito de Apucarana, Junior da Femac. Além da utilização na chamada agricultura digital, a ferramenta também tem ampla utilização na área urbana, podendo ser utilizada para gerar alertas mais precisos e localizados sobre temporais e outros eventos climáticos.

A plataforma foi apresentada pelo diretor da FarmGO, Luciano Alberti, e pelo gestor de produtos e inovação, Francis Pio da Silva, que estavam acompanhados do CEO do Grupo Forus, Edson Rossini. Também acompanharam a apresentação os secretários municipais de Agricultura (Gerson Canuto), de Indústria, Comércio e Emprego (Edison Estrope) e de Obras (Angela Stoian), além do diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), Dr. Ivan Silva.

O prefeito Junior da Femac reitera a preocupação do Município com as mudanças climáticas. “Somente no último grande evento climático registrado na cidade, 60 árvores caíram. Conhecemos essa ferramenta, que interessa muito ao município pois precisamos que as informações cheguem de forma precisa e no tempo certo para que as pessoas possam tomar as devidas precauções”, pontua Junior da Femac, salientando que em março deste ano Apucarana passou a fazer parte do Pacto Global do Clima e que a cidade desenvolve vários programas e ações ligadas à sustentabilidade.

O prefeito avalia que a ferramenta daria melhores condições para que a Defesa Civil possa agir de forma antecipada. “Ela deixaria apenas de reagir aos eventos, mas passaria a agir antes que eles acontecessem com base em informações climáticas mais precisas e localizadas”, salienta Junior da Femac.

De acordo com o gestor de produtos e inovação, Francis Pio da Silva, a solução funciona através da instalação de estações de monitoramento climático, integradas a uma plataforma digital que permite a consulta a dados e o envio de alertas através de aplicativo e grupos de whatsapp.

Francis afirma ainda que a plataforma é uma ferramenta de apoio à tomada de decisões, tanto na área rural quanto urbana. “Auxilia principalmente nos processos de gestão unificada da produção agrícola, qualificação de ambientes produtivos e monitoramento climático”, cita.

No caso do monitoramento climático, a ferramenta oferece um histórico de clima individualizado, janelas de aplicação para as próximas horas, previsão do tempo para os próximos dias, alertas climáticos para regiões de interesse, balanço hídrico por área e a integração com estações meteorológicas, entre outros.

Já no meio rural, as estações ajudam – por exemplo – a melhorar a precisão e eficiência na irrigação, na pulverização e no entendimento das condições climáticas da propriedade. A ferramenta também tem diversas outras utilizações, como no mapeamento de áreas rurais e de reservas ambientais.

