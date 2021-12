Da Redação

Empresa de malhas é alvo de criminosos em Apucarana

Uma empresa de malhas, localizada na Barra Funda, em Apucarana, foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (13).

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo vigilante do local. O proprietário, segundo o relatório, compareceu no estabelecimento logo depois e junto da polícia, constatou que o telhado do escritório foi arrombado.

Além disso, os autores reviraram o local, danificaram o alarme e furtaram uma quantia em dinheiro, que não foi informada. Os ladrões não foram localizados pelos policiais até o momento.

Outra ocorrência

Ainda na madrugada desta segunda-feira (13), por volta das 3h20, a Polícia Militar (PM), de Apucarana, foi acionada na área central da cidade, uma outra empresa também foi alvo de criminosos.

Quem chamou os policiais foi o vigilante do estabelecimento. Ao chegar no local, a equipe constatou que o rádio do veículo, que estava no interior da empresa, havia sido levado. Além disso, os ladrões levaram uma câmera de segurança e arrombaram o cadeado da porta da empresa.

A vítima foi orientada pela equipe.