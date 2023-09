Empresa de embalagens plásticas amplia unidade industrial

A Infrapet, empresa de embalagens plásticas situada no Parque Industrial Zona Oeste, inaugurou nesta sexta-feira (29) a ampliação da sua unidade industrial. Além do atual barracão, com área de 1.800 metros quadrados, a empresa conta agora com mais um barracão, com área de 1.200 metros quadrados. O investimento é de cerca de R$ 2 milhões.

O prefeito Junior da Femac participou da inauguração na nova área, situada em anexo ao barracão atual, em terreno viabilizado através do Programa de Desenvolvimento de Apucarana. “Apucarana é um polo industrial diversificado e a Infrapet é uma empresa, que integra o Grupo Pandaplast, e que atende todo o Paraná”, frisa Junior da Femac.

O prefeito salienta que o processo de produção da empresa tem viés voltado para a área da sustentabilidade. “A empresa processa artigos recicláveis, contribuindo com o meio ambiente. É uma empresa que gera mais de 90 empregos, que está em pleno desenvolvimento e tem uma relevância muito grande para Apucarana”, completa Junior da Femac.

José Dionísio Mendes, proprietário da empresa, afirma que a Infrapet produz diversos tipos de embalagens, entre os quais produtos de limpeza (detergente e desinfetante), além de embalagens para água mineral e sucos. “Com a ampliação, vamos também passar a produzir galões de 5 litros para produtos químicos e de limpeza”, completa Dionísio.

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, reitera a vocação industrial de Apucarana. “A empresa é um exemplo da criação de um ambiente de negócios, pois é uma empresa familiar que reinveste na cidade, tem produtos de qualidade e está promovendo a expansão do parque industrial”, assinala Faganello.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Edison Estrope, afirma que o grupo de empresas contribui com a geração de empregos na cidade. “O grupo é formado pela Pandaplast, Infrapet e Abafort. São 30 anos de atuação, contribuindo com a economia da cidade e a geração de empregos”, pontua Estrope.

A inauguração da ampliação da Infrapet contou ainda com a presença do Dr. Ivan Silva, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), do empresário Jayme Leonel, coordenador do Arranjo Produtivo do Boné de Apucarana (APL Bonés), além de funcionários da Infrapet.

