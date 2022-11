Empresa de Curitiba vence licitação do Hospital de Apucarana

Da Redação

O certame começou com quatro empresas sendo que duas foram inabilitadas

Foram abertos na manhã desta segunda-feira (7), na prefeitura municipal de Apucarana, os envelopes das duas empresas que disputavam a licitação das obras de instalação do novo hospital da cidade. A empresa curitibana Termale Engenharia Ltda, foi a vencedora da licitação, pelo valor de R$ 18.597.969,36. O teto máximo para a obra era de de R$19.193.803,98. A expectativa é que a ordem de serviço para início da obra seja emitida ainda este ano.

De acordo com o superintendente de compras e licitação do município, Alexandre Possebon, agora vai ser aberto o prazo de recurso, que é de cinco dias úteis.

"Este prazo de recursos vencerá no dia 16 de novembro. Ninguém entrando com recurso, já vai para os tramites finais. Se entrarem com recurso, aí abre se o prazo de contra recurso, que vencerá no dia 23. Não é obrigatório a empresa entrar com contra recurso. Assinado o contrato, a empresa tem dez dias para iniciar a obra, após ser assinada a ordem de serviço. O prazo de execução é de 450 dias", explicou Possebon.

O certame começou com quatro empresas sendo que duas foram inabilitadas: Pires Construções e Engenharia (Eireli) e Lebi Construtora Ltda, ambas sediadas em Apucarana. Segundo apresentado na comissão, as duas empresas não apresentaram profissionais e acervo técnico em determinadas áreas compatíveis com a execução da obra correspondentes com o exigido no edital de licitação. A comissão apontou também inconsistências na documentação da Lebi Construtora. As empresas apresentaram recurso, porém a desabilitação não foi revertida.

A Itaocara Construções Civis Ltda, de Maringá, e Termale Engenharia Ltda, de Curitiba, tiveram documentação aprovada pela comissão e foram habilitadas para continuar no processo.

A obra

A licitação envolve a reforma e ampliação do prédio da antiga sede Autarquia Municipal de Saúde (AMS). A área construída do Hospital de Apucarana será de 4.062,88 m², sendo 2.616,90 m² de área de reforma e 1.445,98 m² de área de ampliação.

