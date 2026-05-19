Empresa de Apucarana é alvo de ladrões duas vezes na mesma noite
Invasores tentaram levar bicicleta e televisão, mas foram flagrados por funcionários e fugiram de mãos vazias
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Uma empresa localizada no Parque Industrial Zona Norte I, em Apucarana, foi invadida duas vezes em um intervalo de menos de duas horas. Os casos aconteceram entre o fim da noite de segunda-feira (18) e a madrugada desta terça-feira (19). Nas duas ações, os suspeitos tentaram furtar objetos do local, mas foram surpreendidos e fugiram sem levar nada.
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A primeira tentativa aconteceu por volta das 23h30. Dois homens pularam o muro do estabelecimento e tentaram furtar a bicicleta de um dos trabalhadores. Eles foram flagrados pelos próprios funcionários, abandonaram a bicicleta e fugiram pulando o muro de volta. A Polícia Militar (PM) foi acionada e fez buscas na região, inclusive nas dependências de um hotel desativado nas proximidades, mas os suspeitos não foram encontrados.
Já na madrugada, por volta da 1h30, a polícia precisou voltar ao mesmo endereço. Um vigia que fazia a segurança do local flagrou um homem tentando atravessar a rodovia carregando uma televisão da empresa. A suspeita é de que seja um dos mesmos invasores da ocorrência anterior.
Ao perceber que o segurança iria abordá-lo, o suspeito largou a TV no chão e fugiu correndo em direção ao Solo Sagrado. O homem usava uma blusa escura com capuz e calça jeans.
O televisor foi recuperado intacto e guardado em um local seguro. A PM registrou os boletins de ocorrência e realizou rondas pela região, mas até o momento ninguém foi preso.