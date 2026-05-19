Empresa de Apucarana é alvo de ladrões duas vezes na mesma noite

Uma empresa localizada no Parque Industrial Zona Norte I, em Apucarana, foi invadida duas vezes em um intervalo de menos de duas horas. Os casos aconteceram entre o fim da noite de segunda-feira (18) e a madrugada desta terça-feira (19). Nas duas ações, os suspeitos tentaram furtar objetos do local, mas foram surpreendidos e fugiram sem levar nada.

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A primeira tentativa aconteceu por volta das 23h30. Dois homens pularam o muro do estabelecimento e tentaram furtar a bicicleta de um dos trabalhadores. Eles foram flagrados pelos próprios funcionários, abandonaram a bicicleta e fugiram pulando o muro de volta. A Polícia Militar (PM) foi acionada e fez buscas na região, inclusive nas dependências de um hotel desativado nas proximidades, mas os suspeitos não foram encontrados.

Já na madrugada, por volta da 1h30, a polícia precisou voltar ao mesmo endereço. Um vigia que fazia a segurança do local flagrou um homem tentando atravessar a rodovia carregando uma televisão da empresa. A suspeita é de que seja um dos mesmos invasores da ocorrência anterior.

Ao perceber que o segurança iria abordá-lo, o suspeito largou a TV no chão e fugiu correndo em direção ao Solo Sagrado. O homem usava uma blusa escura com capuz e calça jeans.

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O televisor foi recuperado intacto e guardado em um local seguro. A PM registrou os boletins de ocorrência e realizou rondas pela região, mas até o momento ninguém foi preso.



