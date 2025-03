Empresa Attack relembra trajetória em evento com associados da Acia

Reunião com a presença de representantes da Attack

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

continua após publicidade

A Associação Comercial e Empresarial de Apucarana (Acia) realizou na manhã desta quarta-feira (26) o primeiro Café com Presidente do ano. O objetivo desta ação é recepcionar novos associados e apresentar uma palestra de uma empresa destaque em seu segmento. Nesta edição, foi a Attack Audio System.

-LEIA MAIS: Sicredi Agroempresarial sedia reunião de unidade administrativa

continua após publicidade

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, explica que o evento é uma forma de abrir as portas da Associação Comercial para os empresários. “Associamos, mas queremos que se sintam pertencentes a Acia. Temos vários produtos e serviços que eles podem usar”, diz Faganello.

O Café com o Presidente já é tradicional. “Aproveitamos e convidamos uma empresa associada, que já está se destacando no mercado com seus produtos ou serviços. E, hoje, recebemos a Attack, que é orgulho para Apucarana”, diz Faganello.

História da Attack

continua após publicidade

A Attack Audio System começou suas atividades em 1986 num pequeno imóvel locado. Hoje, a empresa possui uma estrutura de 20 mil metros quadrados e todos os setores de fabricação. “Temos desde a marcenaria até os componentes eletrônicos. Além de um departamento próprio de assistência técnica na empresa”, diz a gerente da Attack, Liza Ganen.





Foto por Divulgação Atual sede da empresa

Os sócios da empresa, segundo Liza, eram profissionais de rádio e televisão. “Eles gostavam desta parte de som. E aos poucos montaram a empresa que teve o nome inspirado na capa de um disco de heavy metal. Outra curiosidade, é que a Attack teve entre 1989 e 1991 duas bandas. O objetivo era testar os equipamentos que nós fabricamos”, comenta Liza.



continua após publicidade

Por fim, a gerente da Attack reforça que a empresa se preocupa com o cliente, tanto que não vende o que ele quer, mas sim o que ele precisa. “Ouvimos o cliente, fazemos uma análise da sua necessidade e aí sim sugerimos o produto que vai atender a sua expectativa. É uma consultoria, que minimiza futuras reclamações e aumenta a satisfação”, conclui Liza.





Foto por Divulgação Local onde empresa funcionou no início

Siga o TNOnline no Google News