Apucarana

Emprego: Apucarana oferece mais de 550 vagas

Postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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fonte: Agência Brasil

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 554 vagas de emprego nesta terça-feira (7). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE PCP2
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ANALISTA TRIBUTÁRIO1
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR FINANCEIRO (GERÊNCIA E OPERACIONAL)1
CONTADOR2
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (AUTOCAD)1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
DESENHISTA PROJETISTA1
ELETRICISTA1
ESTILISTA DE MODA1
FARMACÊUTICO4
GERENTE E-COMMERCE1
ORIENTADOR EDUCACIONAL (RACIOCÍNIO LÓGICO)1
PREPARADOR/TÉCNICO ATIVIDADES FÍSICAS1
TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (INFORMÁTICA)1
VAGAS DIVERSASQuantidade
ADMINISTRADOR DE MATERIAIS1
AGENTE DE RESERVA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA3
AJUDANTE DE SERRALHEIRO3
AJUDANTE DE MOTORISTA11
ALMOXARIFE2
ARTE FINALISTA1
ASSISTENTE DE VENDAS3
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)3
ATENDENTE BALCONISTA (IMOBILIÁRIA)1
ATENDIMENTO/ VENDAS8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Departamento Pessoal)1
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO NOTURNO1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO2
AUXILIAR DE LIMPEZA4
AUXILIAR DE LOGÍSTICA2
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO25
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA)1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS13
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FRIGORÍFICO)1
AUXILIAR FINANCEIRO1
BORRACHEIRO1
CALDEIRISTA1
COMPRADOR DE MATÉRIA PRIMA1
CORTADOR DE CARNE1
CHEFE DE PISTA1
ELETRICISTA1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
EMPREGADA DOMÉSTICA4
ENCARREGADO DE LINHA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO1
ENCARREGADO DE USINAGEM1
ESTAGIÁRIO DE DIREITO3
FORNEIRO DE FUNDIÇÃO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GUINCHEIRO1
INSPETOR DE QUALIDADE1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (CERCA ELÉTRICA E PORTÃO)1
INSTALADOR DE PAINÉIS (OUTDOORS)1
JARDINEIRO1
JOVEM APRENDIZ1
LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM1
MARCENEIRO2
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)5
MECÂNICO INDUSTRIAL5
MODELO FOTOGRÁFICO1
MONTADOR (METALÚRGICA)1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR DE MÓVEIS2
MONTADOR DE VIDROS2
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA (CNH C, D ou E)5
MOTORISTA CAMINHÃO PRANCHA (CNH E)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)10
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH E)1
MOTORISTA FURGÃO (CNH D)1
MOTORISTA/MONITOR (CNH B)1
OFFICE BOY1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)5
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS2
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO10
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
OPERADOR PRENSADOR DE COUROS1
OPERADOR REBAIXADOR DE COUROS1
PORTEIRO1
PORTEIRO (ESCALA 12X36)1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA1
SERRALHEIRO1
SOLDADOR (sem experiência)1
SOLDADOR2
SUPERVISOR DE VENDAS2
TÉCNICO EM ELETRÔNICA1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA1
TÉCNICO EM TRATAMENTO DE EFLUENTES1
TORNEIRO MECÂNICO1
TOSADOR1
VENDEDOR EXTERNO12
VENDEDOR INTERNO8
VENDEDOR PRACISTA (FORMATURAS E EVENTOS)1
VIGIA (Freelancer)8
VIGIA1
VIGIA NOTURNO1
ZELADOR (A)3
****OPORTUNIDADE DE VAGAS P/ CONSTRUÇÃO CIVIL****Quantidade
ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO2
CARPINTEIRO1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS2
PEDREIRO2
PINTOR1
SERRALHEIRO2
SERVENTE DE OBRAS3
SERVENTE DE PEDREIRO1
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA5
ATENDENTE DE CAFETERIA1
AUXILIAR DE COZINHA4
AUXILIAR DE LANCHONETE3
AUXILIAR DE PADEIRO1
CHAPISTA (LANCHES)3
COZINHEIRO (A)1
GARÇOM / GARÇONETE2
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (SEM EXPERIÊNCIA)1
OPERADOR DE CAIXA2
PADEIRO1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE CRÉDITO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA)1
ATENDENTE DE LOJA1
ATENDENTE BALCONISTA4
BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)1
BALCONISTA (LOJA DE PEÇAS)1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)1
CONSULTOR DE VENDAS (farmácia)1
OPERADOR DE CAIXA2
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
TELEVENDAS1
VENDEDOR (A) INTERNO17
VENDEDOR (A) INTERNO (NOTURNO)1
VENDEDOR (A) (CNH B)1
VENDEDOR (CNH A)1
VENDEDOR PRACISTA2
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)1
AUXILIAR DE LOJA (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)2
CONTROLE DE QUALIDADE (PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (PCD)1
**OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO**Quantidade
ARTE FINALISTA6
ANALISTA DE PCP2
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ASSISTENTE DE VENDAS/COMERCIAL1
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE10
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO14
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO5
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO10
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
BORDADOR12
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR DE ROUPAS2
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA4
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE7
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE11
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA15
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA9
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL13
COSTUREIRA PARA BOLSAS7
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ6
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS2
COSTUREIRA PARA PREGAR LATERAL DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ1
DESENHISTA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
MECÂNICO DE MÁQUINA2
OPERADOR DE BORDADO20
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
REVISORA TÊXTIL (JEANS)1
VENDEDOR INTERNO CONFECÇÕES1
ZELADOR (A)2