Emprega Mais Paraná disponibiliza 500 vagas em Apucarana

O ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante estará em Apucarana nesta segunda e terça-feira (9 e 10), onde serão disponibilizadas mais de 500 vagas de emprego em diversas áreas. A ação faz parte do programa Emprega Mais Paraná da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).

“O governo Carlos Massa Ratinho Júnior trabalha incansavelmente para geração de emprego e renda, na ampliação dos programas sociais e no aprimoramento das políticas públicas. Esses mutirões têm apresentando ótimos resultados, o que mostra que estamos no caminho certo” disse o secretário Rogério Carboni.

Foram captadas 196 vagas na área de confecção, 51 no comércio, 42 em supermercados, 23 no setor de alimentação, 8 na construção civil, e mais 157 em áreas diversas. Também estarão disponíveis 10 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência, e 15 vagas “Master Job” que são vagas para trabalhadores com alto nível de qualificação, fruto de uma parceria com a ACP (Associação Comercial do Paraná).

“Apucarana está pronta para a retomada da economia no pós-pandemia. A cidade tem sido destaque no Norte do estado na oferta de empregos, principalmente, com seu polo de confecções que é o maior do Paraná. E agora com o Emprega Mais Paraná vamos dar um novo impulso na empregabilidade”, destacou o prefeito Junior da Femac (PSD).

A Agência do Trabalhador Itinerante funcionará das 8 às 17 horas na praça Rui Barbosa, no centro da cidade, onde a população também poderá se inscrever nos cursos do Centro de Qualificação Total da Prefeitura de Apucarana. “Neste Mês do Trabalhador, estão sendo realizados 20 cursos, 400 vagas ao todo, que a prefeitura adquiriu em parceria com o Sistema S e que integram o Programa Municipal de Qualificação Técnica”, disse Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana.

Também serão disponibilizados 50 vagas de qualificação gratuita na área de Empreendedorismo do programa Recomeça Paraná, parceria da Sejuf com o Sebrae que além de oferecer capacitação também oferece um auxílio de R$ 300 para cada módulo concluído. “Esse contato direto com o setor produtivo, garante além da intermediação de vagas de empregos, esses cursos gratuitos do Recomeça Paraná e das Carretas de Conhecimento, para qualificar o trabalhador para preencher essas vagas disponíveis”, completou Suelen Glinski, chefe do Departamento de Trabalho da Sejuf.