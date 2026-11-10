“Emprega + Apucarana” oferta 350 vagas de trabalho, estágio e oportunidades de capacitação

Evento reúne 350 vagas de trabalho para jovens em busca do primeiro emprego, mulheres e profissionais acima de 50 anos

Oportunidades de emprego para três públicos, em um único lugar. Essa é a proposta do “Emprega + Apucarana”, que acontece nesta terça-feira (10/11), no Espaço das Feiras, em uma parceria entre a Prefeitura de Apucarana e 33 entidades. O evento reúne 350 vagas de trabalho para jovens em busca do primeiro emprego, mulheres e profissionais acima de 50 anos, além de oportunidades de estágio, aprendizagem e capacitação profissional. A programação também oferece serviços gratuitos de saúde, orientação previdenciária e assistência à população.

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Representando o prefeito Rodolfo Mota, que cumpre outra agenda de interesse do Município, o secretário de Indústria, Comércio e Emprego, Neno Leiroz, destaca que a colocação no mercado de trabalho com carteira assinada é uma das prioridades desta gestão. “O que nós defendemos é a geração de empregos. Juntamente com a Agência do Trabalhador e os parceiros, fizemos a captação de mais de 350 vagas especialmente para este evento, fora as vagas de estágio”, afirma.

Entre as oportunidades disponíveis estão funções de atendimento, vendas, produção, confecção e atividades administrativas, além de contratações temporárias no comércio para o fim de ano. O secretário ressalta que o atendimento não termina com o evento. “Os candidatos recebem encaminhamentos para entrevistas e, caso não sejam contratados, podem retornar à Agência do Trabalhador para buscar outras oportunidades”, explica.

O presidente do Fórum Desenvolve Apucarana, Jayme Leonel, destaca a importância da parceria entre o poder público, o setor produtivo e as instituições de ensino e de apoio ao trabalhador. De acordo com ele, a dimensão alcançada pela iniciativa, que chega à sua décima edição, consolida um trabalho conjunto desenvolvido de forma contínua no município.

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A secretária municipal de Assistência Social, Fabíola Cristina Carrero, ressalta que a geração de emprego e renda exige um trabalho permanente e a participação de diferentes setores da sociedade. Segundo ela, a união entre poder público, entidades e instituições de ensino fortalece as políticas públicas e amplia as possibilidades de acesso ao mercado de trabalho.

A presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Apucarana, Daniela Pacheco, também valoriza a mobilização das instituições em torno da empregabilidade. Ela destaca a importância da iniciativa para o município e manifesta o desejo de que a ação continue sendo uma política pública permanente.

Encaminhamento e emprego com carteira assinada

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O vice-presidente do Fórum, professor Luiz Sérgio Hilário, lembra que a iniciativa, desde a sua criação, já realizou quatro eventos para o público 50+, quatro do Emprega Mulher e um do Primeiro Emprego. Nesse período, 960 pessoas conseguiram emprego por meio da iniciativa. A ação tem como eixos principais a oferta de vagas com encaminhamento e a capacitação com orientação profissional. “Nós temos um lema que diz: existe a vaga e a certeza do encaminhamento”, afirma.

Entre os trabalhadores que procuram atendimento nesta terça-feira está Josuel Nogueira Monção, de 30 anos, morador do Núcleo Habitacional João Paulo. Desempregado há aproximadamente dois meses, ele busca uma vaga de motorista ou auxiliar de corte, atividade na qual já possui experiência no setor de confecções. Josuel soube da feira por uma mensagem de WhatsApp e compareceu ao Espaço das Feiras para tentar uma recolocação.

Além dos encaminhamentos profissionais, o público tem acesso a aconselhamento previdenciário, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, orientações do Procon e atividades de doação e troca de livros, entre outros serviços disponíveis até as 15 horas.

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