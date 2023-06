Empolgado, Apucarana Sports convoca torcida para o próximo jogo

O Apucarana Sports iniciou na última quarta-feira (7) a venda de ingressos para a partida deste domingo (11) contra a equipe do Toledo, às 15h30, no Estádio Olímpio Barreto, pela sétima rodada do Segunda Divisão do Campeonato Paranaense.



O jogo é decisivo para o time apucaranense na Divisão de Acesso de 2023. A equipe tricolor está na quarta colocação do campeonato com 10 pontos. Uma vitória é considerada fundamental pelo clube para manter a equipe entre no G-4, que garante vaga para a próxima fase.

Os ingressos para a arquibancada coberta custam R$ 20, enquanto que para a descoberta o valor é de R$ 10. Os torcedores podem comprá-los no Estádio Olímpio Barreto, Padaria Pão Quente, Brasil Sports, Esportes Camisa 10, Farmácia Dose Certa (Avenida Aviação), Supermercados Alvorada (Barra Funda, Igrejinha e frente do Nilo Cairo), Supermercado Califórnia (Distrito da Vila Reis e em Califórnia) e Lubricenter(Avenida Aviação).

O Apucarana Sports montou também um pacote promocional:comprando uma camisa oficial mais boné por R$100, o torcedor ganha um ingresso para o jogo de domingo. Crianças até 12 anos e aposentados não pagam.

O time vem de duas vitórias. No último domingo (5), o time bateu o Araucária em casa por 3 a 1. Antes, superou o Paraná Clube fora de casa por 1 a 0. O adversário deste domingo, o Toledo, é o vice-lanterna com 3 pontos.