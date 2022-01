Da Redação

Emoção: PM orienta família e ajuda salvar menina de 4 anos

Durante patrulhamento rotineiro, a Polícia Militar (PM), de Apucarana, foi surpreendida por um casal desesperado tentando salvar a vida da filha, uma menina, de 4 anos, que estava tendo convulsões. Ao perceber o que estava acontecendo, a equipe abriu caminho e orientou a família até a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde a menina recebeu os primeiros socorros.

O episódio emocionante ocorreu na manhã desta quarta-feira (26), na Rua Cristiano Kussmaul. No endereço, a equipe viu que um Volkswagen Fox prata tentava chamar a atenção dos policiais através de buzinas. Ao parar a viatura, eles se depararam com um casal, sendo que a mãe, que estava como passageira, estava segurando a criança convulsionando no colo.

Neste momento, a PM abriu caminho pelo trânsito com a viatura e orientou os pais até a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde a criança foi socorrida pelo médico de plantão. No local, a menina teve as vias aéreas desobstruídas e começou a chorar.

A criança, já estabilizada, foi encaminhada para o Hospital da Providência Materno Infantil. Toda a ação dos policiais foi gravada.

Veja o vídeo:

Emoção: PM orienta família e ajuda salvar menina de 4 anos - Vídeo por: Patrulheiros Apucarana