Emoção marca sorteio das casas do Fariz Gebrim, em Apucarana

Um clima de muita expectativa e emoção marca o sorteio das casas do Fariz Gebrin, em Apucarana. É literalmente um clima de torcida. Cada pessoa presente, sendo sorteada, além de comemorar muito, é festejada pelos demais presentes no ginásio, que aplausos e muitos comprimentos.

Ao todo, são 520 casas no Gebrim, sendo 16 casas para idosos, 16 casas para pessoas com deficiência e as demais para o público geral. Ao todo, 2.219 inscrições foram consideradas aptas para as casas e participaram do sorteio.

Muita gente foi acompanhar ao vivo o sorteio, realizado no ginásio de Esportes Lagoão, desde as 8 horas da manhã deste domingo (22). O sorteio também foi transmitido ao vivo pela página da Prefeitura de Apucarana, nas redes sociais.

A dona de casa Bianca Dias Vieira, 25 anos, estava no ginásio e gritou muito ao ouvir o nome num dos sorteios. Ela, que está grávida do terceiro filho, estava com o marido e com os dois filhos, um de sete anos e outro de três, às 8 horas, em ponto, no ginásio, ansiosa pelo resultado.

Bianca falou com a repórter Silvia Vilarinho, do TNonline, segundos após o sorteio, quando explicou que há oito anos mora de favor. “Acabei de ganhar. Nem sei o que fazer. Quero mudar para a casa nova”, repetia, referindo-se ao grande sonho de conquistar a casa própria, “um sonho de todo mundo”, dizia.

“Eu gritei muito quando ouvi meu nome. As crianças comemoraram. Eu gritei ´eu ganhei, eu ganhei´. Todo mundo batendo palmas. Foi uma delícia”, contou.

Outra mãe de família presente no ginásio e contemplada é Valquíria da Silva, de 33 anos. Ao ouvir o nome, conta, inicialmente nem acreditou que havia sido contemplada. “Na hora achei que não era eu. Mas era sim”, conta a mulher, que trabalha como doméstica, é casa e mãe de um filho de 13 anos. “Eu pago aluguel. Agora é arrumar a mudança e mudar”, comentou.

Valquiria foi ver o sorteio no Lagoão com esperança, mas ao mesmo tempo, contida para evitar frustração. “Eu sou muito pé frio, nunca ganhei nem uma bala”, justifica, dizendo que hoje decidiu ir no sorteio “ver como vai ser”. Feliz, disse à reportagem de TNonline que iria para casa comemorar com a família o sonho realizado.

Outra sorteada presente no Lagoão foi Beatriz Pereira de Oliveira. Mas quem falou à TNonline foi o marido dela, Mablo que, em prantos após o sorteio, mal conseguia se conter de emoção. Ele diz que ele e Beatriz moram de favor há 3 anos. “É muita emoção. Muito feliz. Agora é preparar a mudança”, dizia chorando de alegria.

Pós-sorteio

Agora, as 520 famílias contempladas vão atendidas já a partir da desta segunda-feira (23), no Centro Social Urbano, para recebimento de documentos visando posterior confecção dos contratos. A etapa é executada conforme as regras do programa e exigências da Caixa Econômica Federal (CEF), agente financeiro do empreendimento. Os contemplados devem apresentar documentos pessoais de todos os membros da família (RG e CPF), certidões de nascimento e estado civil, carteira de trabalho, título de eleitor e comprovante de endereço.

Histórico

Com 520 unidades, o Residencial Fariz Gebrim tinha previsão de entrega em 2017, mas devido a diversos entraves acabou atrasando. Inicialmente, a construção das casas e as obras de infraestrutura urbana estavam a cargo da Construtora Cantareira, de Maringá, que passou por dificuldades financeiras.

Depois, com anuência da Caixa Econômica Federal, foi licitada e contratada outra empreiteira. E, por último, foi necessária a execução das obras do sistema de saneamento básico. A obra foi executada em parceria firmada pela prefeitura e a Sanepar, somando investimentos de R$1,4 milhão. Além de toda infraestrutura urbana, o novo bairro conta com unidade básica de saúde (UBS), escola e centro municipal infantil.