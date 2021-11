Da Redação

Emoção marca primeiro show da dupla Maiara e Maraisa

A abertura do show da dupla Maiara e Maraisa, que aconteceu na noite de sexta-feira (12) em Apucarana, no Norte do Paraná, foi marcada por grande emoção. As irmãs abriram a primeira apresentação após a morte de Marília Mendonça com um vídeo em homenagem à cantora, e, através das imagens projetadas na tela, as "Patroas" puderam cantar juntas, mais uma vez.

Na gravação, antes de cantarem juntas, as três deixam uma mensagem.

Marília diz: "Nunca valorizamos tanto aquela sensação gostosa maravilhosa, de estar lado a lado, calor humano". Depois, Maiara fala: "A gente sabe que ainda vamos sentir a falta de algumas peças" e Marília concluí: "Mas nós persistimos e acreditamos, por que que não é apenas um show, é a vida que não pode parar. O passado já se foi, o futuro já chegou e só quem vive a vida, faz presente". Assista:

Antes da apresentação no Paraná, Maiara publicou no Instagram um vídeo em que aparecem o tio de Marília e o produtor da cantora, que também morreram no acidente aéreo. "Por vcs... Pra vcs... Primeiro show do fds Apucarana", escreveu a cantora.



A dupla Maiara e Maraisa e a cantora Marília Mendonça desenvolveram o projeto "Patroas". O trabalho em conjunto das sertanejas foi lançado em outubro deste ano e elas sairiam em turnê em 2022 para contar a história da amizade entre elas, que teve início quando ainda se dedicavam apenas às composições, há quase 10 anos.

O show em Apucarana, foi o primeiro após a morte de Marília Mendonça, que aconteceu no último dia 5, após a queda de um avião de pequeno porte em uma cachoeira perto de Caratinga (MG), a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte. Seu produtor, Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Dias Filho, o piloto, Geraldo Medeiros Junior, e o copiloto, Tarcísio Viana, também estão entre as vítimas.

Neste final de semana, a dupla também tem shows em Santa Catarina e São Paulo. Na manhã deste sábado, a cantora Maraisa publicou uma homenagem no Instagram: "Apesar de estarmos travando uma batalha contra nós mesmas, nossa fé à prova o tempo todo e nosso apego machucado a cada minuto, é momento de refletir e recordar. Marília Mendonça é a irmã que a vida nos presenteou, como somos honrados em ter compartilhado tantos momentos juntas"