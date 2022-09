Emoção marca a entrega das chaves do 'Fariz Gebrim'; veja

Da Redação

Cristieli Moreira de Jesus 32 anos, feliz ao pegar a chaves da nova casa

Muita emoção marcou a entrega das chaves do Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana. O Ginásio de Esportes 'Lagoão' ficou repleto de famílias e por lá, foi difícil segurar as lágrimas. Athos Wallan Rodrigues, de 31 anos e Ana Paula Gomes, de 32, são casados e juntos com o filho vão começar uma vida nova. Veja o vídeo abaixo.

"É o sonho de uma vida inteira. Só temos que agradecer a Deus, estamos muito felizes. Vamos sair do aluguel. Vamos mudar nesta quarta-feira, mas hoje já vamos dormir lá", disse Ana Paula.

Chorando muito, Célia Ângela Matheus, de 42 anos, não acreditava que finalmente estava pegando as chaves e realizando o sonho de uma vida. "É uma emoção muito grande, inacreditável, ainda não estou acreditando que estou pegando a minha chave. Mais de 16 anos vivendo de aluguel. Graças a Deus e as pessoas que trabalharam para que esse sonho fosse realizado. Vou mudar no feriado, nesta quarta. A ansiedade está a mil", destaca.

A entrega das chaves contou com a presença do secretário nacional de habitação, Alfredo Eduardo dos Santos, representando o Governo Federal. "Nós procuramos estar presente nas entregas por dois motivos, participar da alegria da família, sabemos o quanto casa é importante para o brasileiro e para prestar contas, uma oportunidade de conversar com as pessoas. Esse residencial era para ser entregue em 2017, aconteceram problemas, mas hoje estamos realizando essa entrega, que significa justamente o respeito com o cidadão e foi uma determinação da Presidência da República, de concluir obras paradas antes de lançar novos empreendimentos. Gostaria de ressaltar a importância da retomada desse empreendimento, que só foi possível com a junção dos governos estadual, federal e municipal", explica.

O presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Jorge Lange, também participou da entrega das chaves. "É momento de muita alegria estar aqui, participando da realização dos 520 sonhos. Começou em 2014, tivemos muitas dificuldades no meio do caminho, mas com todas as dificuldades, nos resta hoje esse momento de alegria", comenta.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, ressaltou o esforço para realizar a entrega do novo residencial.

"Graças a Deus, ao esforço da equipe, da Caixa Econômica Federal, prefeitura, Sanepar, Copel, construtora, governos estadual, federal e prefeitura, conseguimos entregar para essas famílias a tão sonhada casa própria. É um residencial que foi planejado, esperando, já vem com posto de saúde ,Cmei, escola, com asfalto, tudo novo. É um momento muito importante, de alegria para cidade e famílias. Ter a casa própria é uma luta não fácil, a casa própria é o sonho de todo brasileiro. Não foi fácil terminar essa obra, são 520 casas, mais de duas mil pessoas que agora vão morar no residencial" continua após publicidade . - Junior da Femac, prefeito

O Residencial Fariz Gebrim começou a ser construído em 2014 e tinha previsão de entrega em 2017, mas devido a diversos entraves as obras atrasaram. As obras iniciaram com a uma empreiteira que passou por dificuldades financeiras e foi substituída por outra, resultando em paralisação do cronograma. Depois, para a entrega foi necessária a execução das obras do sistema de saneamento básico, com rede coletora de esgoto no bairro, uma estação elevatória de bombeamento para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Biguaçu.

O transporte coletivo já começa a funcionar, em vários horários, nesta quarta-feira, dia 7 de setembro. A Unidade Básica de Saúde (UBS) começa a funcionar neste dia 8 de setembro. Já a escola municipal e o CMEI devem iniciar suas atividades em algumas semanas, após os cadastros das famílias. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

