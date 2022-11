Emoção e honrarias marcam enterro do tenente Matias; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O corpo do policial militar Marco Antônio Matias, que foi encontrado morto dentro do próprio apartamento em Arapongas, no norte do Paraná, foi enterrado na tarde desta terça-feira (15), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana, na área destinada aos militares.

continua após publicidade .

Durante o sepultamento, ele recebeu honrarias militares. A salva de tiros foi dada pela Tropa e o momento foi marcado por grande emoção.

Uma multidão acompanhou o velório e sepultamento. Familiares, amigos, militares de Apucarana, Arapongas e de toda região, além de companheiros de futebol, todos prestaram homenagens ao tenente.

continua após publicidade .

O tenente foi encontrado morto na tarde de segunda-feira (14). As causas do falecimento serão apuradas. Antes de atuar na Polícia Militar (PM) de Arapongas, o policial trabalhou e foi comandante da Rotam do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), de Apucarana. Ele deixa a esposa, a capitã Kelly Wistuba França, e os filhos, um menino de 10 anos e uma menina.

O policial foi responsável por inúmeras prisões e apreensões de drogas. Era elogiado e admirado pelos colegas de profissão.

Vídeo: null - Vídeo por: Reprodução





Siga o TNOnline no Google News