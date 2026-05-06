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ENSINO SUPERIOR

Em videochamada com Ratinho Jr., Rodolfo comemora novo curso de medicina

Governador e prefeito conversaram nesta quarta-feira (06) sobre a implantação do curso; veja

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 20:58:05 Editado em 06.05.2026, 20:57:59
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Em videochamada com Ratinho Jr., Rodolfo comemora novo curso de medicina
Autor Ratinho e Rodolfo durante conversa nesta quarta-feira - Foto: Reprodução

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), e o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), conversaram nesta quarta-feira (6) por videochamada sobre o anúncio do curso de medicina no município. Um evento nesta sexta-feira (8) em Apucarana, com a presença do governador, irá oficializar a conquista histórica. O curso de medicina, com 40 vagas anuais, será ofertado no campus local da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). O vestibular está previsto ainda para 2026, com início do ano letivo em 2027.

-LEIA MAIS: Lideranças celebram novo curso de Medicina em Apucarana

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Durante a conversa com o prefeito, Ratinho Junior destacou que a elaboração do estudo para implantar o curso de medicina em Apucarana começou há mais de três anos. “Medicina é um curso caro para ser implantado", explicou o governador.

A conquista foi celebrada por Rodolfo Mota, que ressaltou o impacto histórico para o município. "Isso (o curso de medicina) fazia parte de uma lenda e do imaginário da cidade. Apucarana ter o curso de Direito primeiro, e você (Ratinho Junior) fez isso acontecer na nossa cidade e agora o curso de medicina", disse o prefeito, acrescentando: "Nós temos quatro universidades aqui, uma delas a Unespar, mas o curso de medicina é a cereja desse bolo que consolida Apucarana como polo universitário."

Durante a conversa com o prefeito, Ratinho Junior fez uma menção especial ao deputado federal Beto Preto (PSD), ex-secretário de Estado da Saúde. "Não posso aqui esquecer do secretário Beto Preto, que foi fundamental para a gente ajudar a tirar do papel esse projeto, até porque ele era secretário da Saúde, sabia da importância disso pra cidade e para saúde do Paraná", pontuou.

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Com a chegada do curso, o campus da Unespar em Apucarana deverá passar por adequações para receber os novos estudantes e laboratórios. O governador confirmou que as tratativas para a reestruturação já estão em andamento junto ao secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Bona.

"A gente já tem falado com o Aldo Bona, nosso secretário do Ensino Superior, porque, obviamente, precisamos ter investimentos na melhoria da parte física da universidade. Até porque ela (Unespar) está crescendo e agora vai ter necessidade de novos investimentos", garantiu Ratinho Junior, que estava acompanhado do deputado federal Sandro Alex (PSD).

Veja a conversa


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