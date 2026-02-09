Leia a última edição
PATRULHAMENTO

Em três dias, GCM de Apucarana recupera quatro veículos furtados

Volkswagen Kombi foi o último veículo recuperado; ela estava na Rua Otávio de Sá Barreto

Da Redação
09.02.2026, 19:07:17
Em três dias, GCM de Apucarana recupera quatro veículos furtados
Autor O alerta de furto foi registrado na cidade de Cambé - Foto: GCM

Uma Volkswagen Kombi branca, com alerta de furto registrado no último sábado (7), foi recuperada pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana (PR) na tarde desta segunda-feira (9). O automóvel estava abandonado na Rua Otávio de Sá Barreto, nas proximidades da "antiga paineira". Este é o quarto veículo recuperado pelo órgão nos últimos três dias.

A localização ocorreu por volta das 16h30, durante patrulhamento de rotina. Ao suspeitarem do estado de abandono do veículo sob uma árvore, os agentes realizaram a consulta ao sistema e confirmaram o registro de crime em Cambé.

Com esta apreensão, a GCM de Apucarana soma quatro veículos furtados recuperados em um intervalo de apenas três dias. Após a constatação da irregularidade, o guincho da Polícia Militar foi acionado para remover o utilitário, que foi entregue na 17ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos legais e posterior devolução ao proprietário.

Incêndio

O veículo já havia sido alvo de atenção das autoridades no dia anterior. No domingo (8), duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas após a Kombi apresentar um princípio de incêndio. O fogo, no entanto, foi controlado por populares antes da chegada dos militares.

Apucarana PR furto de veiculos Guarda Civil Municipal incendio recuperação de veículos Volkswagen Kombi
