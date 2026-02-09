Em três dias, GCM de Apucarana recupera quatro veículos furtados

Uma Volkswagen Kombi branca, com alerta de furto registrado no último sábado (7), foi recuperada pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana (PR) na tarde desta segunda-feira (9). O automóvel estava abandonado na Rua Otávio de Sá Barreto, nas proximidades da "antiga paineira". Este é o quarto veículo recuperado pelo órgão nos últimos três dias.

A localização ocorreu por volta das 16h30, durante patrulhamento de rotina. Ao suspeitarem do estado de abandono do veículo sob uma árvore, os agentes realizaram a consulta ao sistema e confirmaram o registro de crime em Cambé.

Com esta apreensão, a GCM de Apucarana soma quatro veículos furtados recuperados em um intervalo de apenas três dias. Após a constatação da irregularidade, o guincho da Polícia Militar foi acionado para remover o utilitário, que foi entregue na 17ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos legais e posterior devolução ao proprietário.

Incêndio

O veículo já havia sido alvo de atenção das autoridades no dia anterior. No domingo (8), duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas após a Kombi apresentar um princípio de incêndio. O fogo, no entanto, foi controlado por populares antes da chegada dos militares.