Em três dias de Jogos Escolares, Apucarana soma oito medalhas

Depois de três dias de competições, Apucarana vem melhorando seu desempenho na fase final da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), em evento esportivo que prossegue até o próximo sábado (12). Até agora o município anfitrião conseguiu seis medalhas no Karatê, sendo três de prata e três de bronze; e mais duas de bronze no atletismo.

continua após publicidade

A competição de karatê (masculino e feminino) foi realizada nesse sábado (05/08) no ginásio de esportes do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont. Destaque na modalidade para a aluna/atleta Aynara Balan, do Colégio Izidoro Luiz Cerávolo, que conquistou prata no kumite e bronze no kata. Também do Colégio Cerávolo, Mariana de Lara faturou a medalha de prata no kumite. Devido aos bons resultados das duas competidoras, o estabelecimento de ensino apucaranense obteve a primeira colocação na classificação geral da categoria feminina.

-LEIA MAIS: Jogos Escolares movimentaram o final de semana em Apucarana

continua após publicidade

O garoto Gabriel Mota, do Colégio Godoma de Oliveira, ganhou prata no kumite. Já Gabriel Teixeira, do Colégio Polivalente, conseguiu a medalha de bronze no kata e Nathaly Silva, do Colégio Nilo Cairo, foi medalha de bronze no kumite.

ATLETISMO – No domingo (06), na pista do Complexo Esportivo Lagoão, em Apucarana, no atletismo o atleta Yohan Gabriel Brandino de Oliveira, do Colégio Izidoro Luiz Cerávolo, conquistou a medalha de bronze na prova de 800m. Na sexta-feira à noite, o jovem aluno acendeu a pira olímpica no cerimonial de abertura dos jogos.

Yohan vem fazendo uma boa temporada, pois ficou em primeiro lugar na Prova Vinteoitinha, na Quinzinha em Cornélio Procópio e na Prova Adriana de Souza e, terminando na terceira posição na Corrida Tiradentes em Maringá.

continua após publicidade

Nesta segunda-feira (7), também no atletismo, Andrelize Pereira Cruz, conquistou medalha de bronze nos 2.000 metros, competindo pelo Colégio São José. A atleta foi revelada no circuito de corrida de ruas das escolas municipais de Apucarana. A prova foi vencida por Thais da Silva Azarias, do Colégio da PM, de Cornélio Procópio, seguida por Nicole Herdy Faria, do Colégio da PM de Curitiba. A final da prova de 2.000m teve a presença de 16 atletas. A também apucaranense Nathaly Monteiro terminou a corrida na sétima posição. Ela é aluna do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont.

A 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE) e da Prefeitura de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News