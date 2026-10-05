Em surto, homem destrói telhado e é levado ao Hospital da Providência em Apucarana

Homem usou um pedaço de madeira para quebrar os telhados da residência onde morava e da barbearia vizinha

Um homem de 42 anos precisou ser resgatado e encaminhado ao hospital na manhã do último domingo (4) após sofrer um surto e danificar o telhado de duas propriedades na Avenida Aviação, bairro Vila Nova, em Apucarana (PR).

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O chamado à polícia foi feito pelo proprietário da casa onde o homem mora de aluguel. Ele relatou que o inquilino estava bastante alterado e, segurando um pedaço de madeira, subiu no telhado da residência e começou a quebrar a estrutura. Posteriormente, o homem pulou para a cobertura de uma barbearia vizinha, quebrando as telhas do comércio também.

O prejuízo foi agravado pelas condições do tempo. Como chovia no momento do incidente, a destruição das telhas fez com que a água invadisse a casa, atingindo e danificando o forro de gesso do imóvel.

Quando os policiais chegaram ao endereço, tentaram dialogar com o homem e perceberam que ele estava desorientado e com falas desconexas. Diante da evidente necessidade de ajuda médica, a equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam o paciente ao Hospital da Providência para uma avaliação clínica detalhada. O dono dos imóveis atingidos foi orientado pelos policiais sobre as medidas legais que pode tomar em relação aos danos materiais.