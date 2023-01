Em sequência de furtos, outras duas lojas são arrombadas em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um crime que está sendo registrado repetidamente em Apucaranaé o arrombamento seguido de furto em comércios da região central da cidade. Apenas no primeiro dia do ano de 2023, três casos foram registrados na cidade. Na madrugada desta quarta-feira, 04, outras duas lojas foram danificadas e tiveram produtos furtados. Um caso ocorreu na Rua Oswaldo Cruz e outro, na Rua Professor João Cândido Ferreira. (Veja o vídeo abaixo).

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Três lojas são arrombadas no centro, no primeiro dia do ano

Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), na Rua Oswaldo Cruz, dois homens teriam quebrado o blindex de uma loja de semijoias com um tijolo por volta das 3h. Um vigilante que estava monitorando uma construção nas proximidades, disse que viu dois homens correndo próximo ao local e passou as características dos suspeitos aos policiais. Foram realizadas buscas nas proximidades, todavia os suspeitos não foram localizados. Após contato com o proprietário da loja, foi constatado que diversas peças foram levadas, entre brincos, colares e anéis.

continua após publicidade .

Câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. Veja:

null - Vídeo por: Reprodução

Pouco mais de uma hora depois, às 04h20, na Rua Professor João Cândido Ferreira, outra loja foi arrombada, também com a vidraça quebrada por pedras. A PM foi acionada por um vigilante que ouviu o barulho, mas não conseguiu ver o ladrão. Segundo o proprietário do local, foram levadas várias peças de roupas e dinheiro do caixa. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas pela polícia para identificação do responsável.



Siga o TNOnline no Google News