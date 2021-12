Da Redação

Em queda, preço do etanol varia R$ 0,40 em Apucarana

O custo do etanol hidratado está variando até R$ 0,40 nos postos de combustíveis de Apucarana. Pesquisa no aplicativo Menor Preço Nota Paraná apontou o valor mínimo do combustível a R$ 5,49 e o máximo a R$ 5,89. O desvio padrão pode ter relação com a diferença nos preços praticados por estabelecimentos bandeirados (que usam a marca da distribuidora) e os chamados bandeira branca, que vendem combustíveis de marcas diferentes.

continua após publicidade .

Segundo levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em 14 postos, o preço médio do etanol, R$ 5,69 registrou queda de 3% em comparação com a semana passada, quando o litro do produto era vendido a R$ 5,86, em média.

O gerente de um posto de combustível, Luiz Fernando Fonteque, explica que o valor do etanol hidratado teve uma pequena variação de preço, ficando um pouco mais barato nos postos bandeirados. “Os postos que baixaram o valor do etanol não têm bandeira. Os postos com bandeira pagam royalties, por isso o valor dos combustíveis é um pouco mais alto em relação aos postos que não têm bandeira”, explica. O economista Paulo Cruz, professor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) explica que a queda no consumo também pode ter puxado a cotação do etanol para baixo. “Postos estão vendendo menos combustíveis, exceto em relação ao diesel porque a safra de soja mantém elevado consumo de diesel”, comenta.

continua após publicidade .

O economista explica que o fato de o etanol ser mais barato que a gasolina não significa que seja mais vantajoso. Segundo ele, o etanol tem um desempenho de 70% em relação ao da gasolina. Então, por exemplo, se um carro faz 10 km com um litro de gasolina, provavelmente ele fará 7 km com um litro de etanol. Para fazer a conta, basta dividir o valor do preço do litro do etanol pelo valor do litro da gasolina. “Se o veículo rodar menos de 70% em relação a gasolina é desvantagem abastecê-lo com álcool”, ensina.

Na terça-feira (7), a gasolina comum estava sendo vendida entre R$ 6,89 e R$ 6,99 em Apucarana.

Por, Cindy Santos