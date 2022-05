Em ponto de drogas, homem é preso por dever pensão

Da Redação

Uma equipe de Rotam, do 10º. Batalhão da Polícia Militar de Apucarana fez a prisão de um homem que tinha um mandado em aberto contra ele pela Vara da Família e Sucessões. A prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina, em um local já conhecido da polícia por sucessivas prisões envolvendo drogas.

A abordagem policial foi realizada no final da noite desta quinta-feira (12), na rua Regina Alves Pereira, na Vila Regina, em Apucarana. Por volta das 23h30, a equipe policial passava pelo local e visualizou um grupo de pessoas no local, já conhecido por conta de prisões realizadas anteriormente.

A Rotam submeteu o grupo a buscas pessoais, sem no entanto, localizar qualquer ilícito. No entanto, ao checar informações no sistema sobre os homens abordados, a polícia verificou que havia um mandado de prisão em aberto contra um dos homens, de 36 anos. Ele tinha mandado de prisão expedido pela Vara da Família e Sucessões, de Apucarana. O homem foi encaminhado para a Cadeia Pública.