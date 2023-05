Em nota, torcida do Apucarana Sports cobra elenco após nova derrota

Da Redação

Apucarana e Patriotas em jogo no Olímpio Barreto

A torcida Dragões do Norte divulgou uma nota nesta segunda-feira (22) para cobrar a diretoria, jogadores e comissão técnica do Apucarana Sports, que foi derrotado por 1 a 0 em casa no último sábado (20), no Estádio Municipal Olímpio Barreto, pela equipe do Patriotas FC, de Curitiba.

O jogo foi válido pela 4ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. O time curitibano conseguiu fazer o gol aos 27 minutos do segundo tempo, após chute de fora da área do lateral-esquerdo Dionatan. O resultado fez o Patriotas assumir a liderança do campeonato, enquanto o Apucarana caiu para a sétima colocação.

Em nota, a torcida organizada da equipe apucaranense cobrou o desempenho do time dentro de campo. "A torcida do Dragão do Norte vem através dessa nota manifestar insatisfação com o futebol apresentado pelo time do Apucarana Sports", diz.

A vontade demonstrada pelos atletas foi a principal cobrança. "Cobramos atitudes urgentes da diretoria com esse time sem raça, sem vontade e sem atitude. Chegando assim a derrota do último sábado que vimos um time apático e sem brilho. Chegando a ver jogadores do time adversário zombando com a torcida e jogadores do nosso time de cabeça baixa. Assim, esperamos no mínimo um time com raça e vontade", finalizou a nota.

Em contato com o presidente Douglas Rodrigues, ele afirmou que está trabalhando internamente para melhorar o desempenho da equipe. Mantendo conversas com a comissão técnica, comandada pelo treinador Rafael Andrade, o presidente garantiu que serão feitas alterações no time para o jogo contra o Paraná Clube, na próxima sexta-feira (26).

O Apucarana Sports tem quatro pontos na tabela de classificação da Segundona. O clube estreou com derrota para o PSTC, empatou fora de casa contra o Iguaçu, venceu o Grêmio Maringá e foi derrotada pelo Patriotas.

