Da Redação

Em Maringá, apucaranenses se destacam em torneio de tênis

Tenistas apucaranenses conseguiram se destacar no campeonato 1º Unicesumar Open, que aconteceu neste último domingo (28), em Maringá. O evento, realizado pela Federação Paranaense de Tênis, contou com mais de 200 atletas do Paraná. Foram mil pontos disputados para o ranking geral estadual.

continua após publicidade .

Do Contry Club de Apucarana, os tenistas Ricardo Macedo e Vinícius Siqueira venceram e foram destaques entre os representantes do município.

Ricardo conquistou seu primeiro título estadual, ganhando na final por 5/7, 6/3 e 10/8. Ele assumiu o quinto lugar geral da Federação na 6ª classe B (atletas de 35 a 49 anos).

continua após publicidade .

Já o tenista Vinícius Siqueira venceu um atleta da casa por 6/0 e 7/5. O resultado fez o apucaranense reassumir a liderança no ranking geral da 3ª classe B (atletas de 35 a 49 anos).

Agora, os atletas se preparam para o último torneio do ano, que vai acontecer em Paranavaí e valerá 2 mil pontos, últimos em disputa nesta temporada.