Em mais um caso, mulher é agredida com socos pelo marido em Apucarana

Mais um caso de violência contra a mulher foi registrado em Apucarana, no norte do Paraná, nesta terça-feira (22). Segundo a vítima, que é moradora do Jardim das Flores I, seu marido a agrediu com socos, além de diversas agressões verbais.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher relatou ainda que as agressões aconteceram após o homem chegar em casa embriagado e com sinais de ter usado drogas, mais precisamente, cocaína. A vítima ainda admitiu aos policiais que por um momento chegou a revidar as agressões e deu um tapa no rosto do homem.

Conforme a mulher, essa foi a primeira vez que foi agredida por seu marido. Logo após as agressões ela resolveu chamar a PM, mas quando os agentes chegaram o agressor não estava mais no local.

