Em jogo de 11 gols, Apucarana Futsal volta a vencer na Série Prata

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Goleada aconteceu na noite de sábado (26), no Lagoão

O Apucarana Fustal voltou a vencer na Série Prata do Campeonato Paranaense. Após semana turbulenta com a demissão do treinador Márcio Rinaldo, a equipe recebeu na noite deste sábado (25) o Maringá Seleto e aplicou uma goleada de 8 a 3 no Ginásio Lagoão.

continua após publicidade .

A partida foi válida pela quarta rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal. Agora, o time apucaranense soma duas vitórias e duas derrotas. Na última rodada a equipe perdeu para o Medianeira por 2 a 0. Essa foi a primeira derrota da equipe maringaense na competição.

-LEIA MAIS: Cinco mortes e dois baleados em Apucarana: o que se sabe até agora

continua após publicidade .

Os gols dos Dragões do Norte foram marcados por Mateus Cabo, Luan, Rodrigo, Marcinho, Mello, Felipe Otto e Léo (2). Rafinha (2) e Mateus descontaram para o Maringá, que ocupa a terceira posição com 9 pontos. O Apucarana, agora treinado por Lucas Dias, o Tipaum, está em nono lugar, com 6 pontos.

O próximo jogo do Apucarana Futsal será fora de casa contra o Cianorte, no dia 15 de abril, às 20 horas.

Siga o TNOnline no Google News