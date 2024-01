Em dia mais quente do verão no Paraná, Apucarana registra 34,6 ºC

Desde o início do verão, nenhum dia foi mais quente no Paraná do que esta segunda-feira (8), de acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Apucarana, na região norte do Estado, chegou a uma temperatura máxima de 34,6 ºC. Veja o vídeo abaixo.

Ainda segundo o instituto meteorológico, o município teve uma mínima de 22 ºC nesta segunda-feira. O calor intenso deve continuar ao menos até a próxima quinta-feira (11), quando é prevista uma chuva na Cidade Alta, conforme o Simepar.

As cidades do Paraná que mais sofreram com o calor durante esta tarde foram Loanda, com 39,8 °C, Capanema, 39,7 °C, e Cerro Azul, 39,1 °C. No domingo (7), o município de Loanda, no noroeste do Estado, já havia registrado a maior temperatura do Paraná, com 39,1 ºC.

Confira abaixo outras máximas registradas no Estado neste domingo:

Confira a fala do meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar:

