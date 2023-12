Em dia de calor intenso, Apucarana registra 33ºC neste domingo (17)

O domingo (17) foi de bastante calor em todo o Norte do Paraná. Informações pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) pelo Instituno Nacional de Meteorologia (INMET) apontam que a temperatura máxima em Apucarana (PR) chegou aos 33ºC.

O calor intenso fez com que muitos apucaranenses buscassem alternativas para se refrescar. No Lago Jaboti, por volta das 14h, algumas famílias nadavam nas águas do lago, que na última semana foi alvo de denúncias de uma moradora local por conta da morte de alguns peixes no lago.

O Parque Municipal da Raposa também registrou bastante movimento de pessoas que foram até o local para se banhar nas cascatas do local.

Ainda, de acordo com o Simepar, a segunda-feira (18) também deve ser de tempo quente em Apucarana e região, com a temperatura chegando novamente aos 33ºC. Há previsão de chuva para a parte da tarde.

