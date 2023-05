Em Curitiba, vereador Poim anuncia licitação de piscina para o Pirapó

Da Redação

Vereador Poim e João Carlos Ortega

A licitação da piscina aquecida que será construída no distrito do Pirapó deve ser licitada entre junho e julho pelo governo do Estado. A informação foi obtida pelo vereador Franciley Preto Godoy (PSD), Poim, que cumpriu nesta semana extensa agenda na capital. A licitação foi confirmada durante audiência realizada na tarde dessa segunda-feira (15) com o secretário-chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega.

Poim explica que a verba para a construção da piscina aquecida, no valor de R$ 700 mil, foi viabilizada em 2022, junto ao secretário-chefe da Casa Civil e intermediada pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que também foi o responsável pela sua agenda na capital no início desta semana.

“A piscina é uma antiga reivindicação da nossa comunidade. A verba já foi repassada ao município via Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu). A piscina é uma conquista dos moradores dos Distritos de Pirapó e Caixa de São Pedro e de todos apucaranenses. Ganhando os distritos, ganha também a cidade”, destacou.

A piscina, segundo o vereador Poim, será construída nas imediações do complexo esportivo que compreende o Meu Campinho e poderá ser utilizada também por outras pessoas da comunidade, conforme a demanda.

“Inicialmente a piscina aquecida tem como finalidade proporcionar a prática esportiva e incentivos aos cuidados com a saúde do pessoal da terceira idade, tanto do Pirapó como do Distrito da Caixa de São Pedro, especialmente com atividades de hidroginástica”, completou.

PORTAS ABERTAS



Sempre bem recebido e acolhido no Governo do Estado, o vereador Poim relata que outras melhorias beneficiarão Apucarana. “Temos o Beto Preto como secretário de Estado da Saúde, o Ortega e o Lúcio na Casa Civil, e o governador Ratinho Junior, que tem um carinho especial pela nossa cidade e por todo o Paraná”.

Poim também fez um agradecimento pelo acolhimento ao chegar ao Palácio Iguaçu. “São mais de 20 anos de amizade com mais de 20 anos de convivência com todos eles e esses laços não são desfeitos jamais. Vamos continuar trabalhando juntos – eu, Paulo Vital, Beto Preto, Ratinho Junior, Ortega e Lúcio Tasso - pela nossa cidade e pelo nosso Estado”, afirmou Poim.

Além da audiência na Casa Civil, Poim cumpriu compromissos em outras secretarias e órgãos do Governo do Estado.

