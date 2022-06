Em coma há 22 dias, moradora de Apucarana precisa de doação de sangue

Da Redação

Cleuzenilda Santana Alves, de 60 anos, em coma induzido há 22 dias, precisa de ajuda

No Dia Mundial do Doador de Sangue, a moradora de Apucarana, Cleuzenilda Santana Alves, de 60 anos, em coma induzido há 22 dias, precisa de ajuda para continuar enfrentando a 'batalha' que começou por conta do diabetes.

Quem procurou a equipe do TNOnline foi a irmã dela, Marli Espanhol, que contou que Cleuzenilda está internada há 70 dias no Hospital do Norte Paranaense (Honpar). "Ela amputou um pedaço do pé em novembro e depois deste período o quadro de saúde foi complicando. Ela sofreu sete paradas cardíacas. É um sofrimento. Ela sempre foi trabalhadora e ajudou todo mundo", acrescenta.

Marli disse que a equipe que pediu as doações não especificou o tipo sanguíneo. "O Hemonúcleo não especificou o tipo de sangue. Todas as doações são encaminhadas para os pacientes do hospital. Quem puder, é só entrar em contato comigo ou com o hemocentro de Apucarana", ressalta.

Serviço

WhatsApp Marli - (43) 9 9928-2883

Hemonúcleo de Apucarana - (43) 3420-4200