Em cerimônia rápida, família sepulta corpo de Maria Helena

A família de Maria Helena de Carvalho, morta pelo ex-marido em setembro do ano passado e que teve o corpo encontrado no último sábado (02), finalmente pôde realizar o sepultamento nesta quarta-feira (06).

De acordo com uma das irmãs dela, Maria Madalena, o corpo de Maria Helena foi velado rapidamente no cemitério Cristo Rei, pouco antes do sepultamento, que ocorreu as 18h. Ainda de acordo com ela, a cerimônia simples e muita rápida, aconteceu somente com a presença de familiares.

A família aguardava a liberação do corpo que estava no Instituto Médico Legal de Apucarana (IML), desde o final de semana, quando o corpo foi resgatado após a confissão de Thomas de Oliveira de Melo, ex-marido e assassino confesso da manicure apucaranense. Uma liberação judicial era aguardada desde o início da semana para que o sepultamento pudesse acontecer.

Foto: Reprodução

Thomas permanece preso, a disposição da justiça, no Mini Presídio de Apucarana.