Em casa, Apucarana Sports enfrenta o Toledo tentando se firmar no G4

Faltando três partidas para o fim da primeira fase da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, o Apucarana Sports tenta se manter entre os primeiros colocados diante do Toledo neste domingo (11), às 15h30, no Estádio Municipal Olímpio Barreto, em confronto válido pela 7ª rodada da competição.

continua após publicidade

Depois de um início conturbado no campeonato, o Dragão do Norte conseguiu se reencontrar nas últimas duas rodadas, quando buscou uma vitória contra o Paraná Clube em Curitiba por 1 a 0 e levou a melhor contra o Araucária, em Apucarana, pelo placar de 3 a 1. O Toledo, por sua vez, briga para fugir do rebaixamento. O time é o vice-lanterna e tem até agora uma vitória e cinco derrotas no torneio.

-LEIA MAIS: No Lagoão, Apucarana Futsal recebe o São José pela Série Prata

continua após publicidade

O clube informou que o treinador Rafael Andrade terá novidades para a partida. Romário e Sérgio Dias, que estavam no departamento médico, voltaram a treinar durante a semana e estarão à disposição, assim como Thiago Gago, que cumpriu suspensão do cartão vermelho que tomou diante do Paraná. Lesionado, Matheus Paraná não joga. Por suspensão de três cartões amarelos, o zagueiro Dipão também será desfalque. Com isso, Carlos Amorim, atleta que chegou do Operário-PR, poderá estrear no Apucarana.

O técnico Rafael Andrade afirma que a equipe vem evoluindo e vai confiante para o confronto contra o Toledo. “Posso dizer que estamos preparados, a semana foi muito produtiva, a equipe está em constante evolução e esperamos que no domingo possamos ganhar e permanecer no G4, que é o nosso principal objetivo”, disse.

O time apucaranense deve ir a campo com Flaysmar, Anderson Penna, Carlos Amorim Marcelo Xavier, Djair, Biro, Serginho Paulista, Nelsinho, Roberto, Patrick e Diego Paulista.

continua após publicidade

Os ingressos para a arquibancada coberta custam R$ 20, enquanto que para a descoberta o valor é de R$ 10. Os torcedores podem comprá-los no Estádio Olímpio Barreto, Padaria Pão Quente, Brasil Sports, Esportes Camisa 10, Farmácia Dose Certa (Avenida Aviação), Supermercados Alvorada (Barra Funda, Igrejinha e frente do Nilo Cairo), Supermercado Califórnia (Distrito da Vila Reis e em Califórnia) e Lubricenter (Avenida Aviação).

Além disso, um ônibus do clube estará em frente à loja Pernambucanas neste sábado pela manhã para venda de ingressos e camisetas. O Apucarana Sports montou também um pacote promocional: comprando uma camisa oficial mais boné por R$ 100, o torcedor ganha um ingresso para o jogo de domingo. Crianças até 12 anos e aposentados não pagam.

Por, Vitor Flores

Siga o TNOnline no Google News