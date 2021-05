Em busca de uma vida melhor: venezuelanos aumentam na região

Continua após publicidade

Um levantamento da Caritas Diocesana de Apucarana, de 2020, apontou que até abril deste ano foram acompanhados quase 60 venezuelanos que vivem em Apucarana, Arapongas e Cambira. Muitos mudaram-se para a região em busca de oportunidades de trabalho para uma vida melhor.

A venezuelana Arianny Katherine Del Valle Ures Jaimes, 25 anos, está entre os imigrantes que chegaram recentemente. Ela está em Apucarana desde 23 de fevereiro, e veio para se juntar a mãe e as quatro irmãs que já vivem na cidade há dois anos. O pai dela já faleceu. Arianny que já domina muito bem o idioma português, afirma que a principal dificuldade é encontrar um emprego. Atualmente a família vive somente com a renda de uma das irmãs, de 18 anos, que trabalha como costureira.

Segundo ela, a mãe, de 53 anos, e uma outra irmã, de 21, foram desligadas de seus empregos. “Minha mãe trabalhava como limpeza em uma empresa e foi dispensada após pegar Covid e minha irmã auxiliar de controle de qualidade foi demitida por corte de gastos”, informa.

Antes de se mudar para o Brasil Arianny cursava o segundo ano de engenharia química. Ela também cursou gastronomia dentre outros cursos de culinária. Porém, mesmo com estas qualificações, ainda não foi contratada.

“Está difícil encontrar emprego. Acho que o fato de ser estrangeira não ajuda”, comenta.

Sua última entrevista de emprego foi em um grande supermercado da cidade. Mas até o momento não recebeu resposta. Enquanto isso a família conta com ajuda da Caritas para conseguir passar por esse momento difícil.

Pandemia e fechamento de fronteiras complicam situação de imigrantes

A assistente social Erika Leonel Ferreira, informa que a Caritas acompanha um total de 265 estrangeiros. A maior parte são haitianos (206), mas ela afirma que o número de venezuelanos está aumentando.



Segundo ela, os imigrantes da Venezuela que chegaram em Apucarana durante ainda dependem de autorização e que a falta de documentação acaba fragilizando ainda mais a situação deles.“Antes da pandemia, muitos venezuelanos entraram em nosso país pedindo refúgio devido à gravidade da violação dos direitos humanos na Venezuela. Com a questão da pandemia no ano passado, fecharam as fronteiras e os imigrantes que entraram sem passar pela Polícia Federal estão chegaram sem documentos”, comenta.Segundo Érika, uma nota técnica da Defensoria Pública, autoriza empresas a registrarem imigrantes preliminarmente, ou com documentos vencidos. “Se alguém tiver com documento vencido tem até setembro para se regularizar, devido a pandemia. O nosso trabalho está sendo esse, encaminhamento e orientação de trabalho”, afirma.