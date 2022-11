Em Bom Sucesso, mãe é presa por abandonar os filhos para ir ao bar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa - A Polícia Militar fez a prisão da mulher na noite deste domingo (27), pelo crime de abandono de incapaz

Uma mulher foi presa na noite deste domingo (27), em Bom Sucesso, no Vale do Ivaí, acusada de maus tratos e abandono de incapazes. Ela foi presa em um bar e as quatro crianças estavam sozinhas, em casa, em situação de risco de um grave acidente doméstico, segundo relato de vizinhos. Depois de ouvirem gritos das crianças na casa, vizinhos teriam ido ao local e encontrado uma panela em chamas, sobre o fogão.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Mãe é detida, em Apucarana, acusada de abandonar os filhos

A Polícia Militar e o Conselho Tutelar dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes foram acionados para atender a ocorrência, registrada na avenida Coronel Gabriel Jorge Franco, no centro da cidade. No local, a Polícia Militar encontrou quatro crianças sozinhas, sendo uma de 10 anos, uma de oito, uma de 3 e a menor, de apenas um ano.

continua após publicidade .

A criança mais velha teria informado aos policiais que a mãe havia saído para comprar cigarros. Como as crianças estavam sem a supervisão de um adulto, a equipe policial fez contato com uma das irmãs da mulher. A tia das crianças apareceu e ficou com elas, enquanto a polícia saiu a procura da mãe.

No patrulhamento pela região, junto com o conselho tutelar, a mãe das crianças foi encontrada em um bar. Indagada sobre o motivo para ter deixado as crianças sozinhas, a mulher teria dito que havia feito o pedido de uma pizza e que estaria esperando ficar pronta.

A mulher foi presa por abandono de incapaz e conduzida para a delegacia de polícia, em Jandaia do Sul, para as providências legais.

Siga o TNOnline no Google News