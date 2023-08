Em audiência pública, Câmara discute segurança em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Representantes do legislativo, executivo municipal, forças de segurança e entidades representativas de Apucarana participam na noite desta quarta-feira (23) de audiência pública convocada pela Câmara Municipal para discutir temas relacionados à segurança pública. O assunto, que ganhou maior repercussão após uma série de registros de crimes – furtos e assaltos – praticados por pessoas em situação de rua, lotou a as galerias do legislativo.

A audiência foi uma proposta dos vereadores Lucas Leugi (PP) e Tiago Lima (MDB).

Participam do encontro o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Marcus Vinícius da Rocha Rodrigues – um dos primeiros a fazer uso da palavra; o comandante da companhia da PM de Apucarana, Thiago Mendes; major Élcio José de Meira, do 11º Grupamento de Bombeiros (GB) de Apucarana; o secretário de Assuntos Estratégicos, Danyli Acioli; a secretária de Assistência Social de Apucarana, Jossuela Pirelli; além de representantes da Patrulha Escolar, Polícia Científica e outros órgãos públicos relacionados à segurança pública e à rede de serviços de saúde e assistência social do município.

