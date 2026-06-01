Em audiência na Câmara, prefeitura de Apucarana detalha finanças e alta de 6,6% na receita

O prefeito de Apucarana Rodolfo Mota e o secretário municipal da Fazenda, professor Rogério Ribeiro, apresentaram na última sexta-feira (29), na Câmara de Vereadores, a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2026 (janeiro a abril). A audiência pública, coordenada pelo vereador e presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Moisés Tavares, cumpriu a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e demonstrou os resultados da gestão fiscal do município em um cenário econômico nacional desafiador.

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Na presença dos vereadores Tiago Cordeiro, Sidnei da Levelimp, Gabriel Caldeira e Guilherme Livoti, o prefeito e o secretário também apresentaram projetos em andamento e responderam a questionamentos. Um dos pilares destacados foi o compromisso com a transparência das contas públicas. “Ao contrário de práticas anteriores de postergar inscrições de dívidas, estamos inscrevendo todos os passivos existentes, garantindo transparência total. Diante desta nova forma de administrar, em apenas quatro meses já executamos cerca de 80% de todo o volume de investimentos realizado ao longo de 2025. Isso demonstra a velocidade e a capacidade de execução que estamos imprimindo à administração municipal. Como conseguimos isso? Cuidando do dinheiro, organizando as coisas, dando transparência. É trabalho, não é mágica. Com responsabilidade, estamos corrigindo o rumo de Apucarana e apresentando para as pessoas qual é a realidade da cidade”, afirmou Rodolfo Mota.

Segundo o prefeito, os resultados do primeiro quadrimestre evidenciam uma gestão que ampliou investimentos, manteve as contas em dia, valorizou os servidores e deu visibilidade a passivos anteriormente não contabilizados. Entre os números apresentados, a arrecadação municipal atingiu R$ 246,67 milhões nos primeiros quatro meses do ano, valor 6,65% superior ao registrado no mesmo período de 2025. “Só neste ano, autorizamos mais de 1.200 concessões de avanços e progressões funcionais por ato administrativo, sem necessidade de judicialização. Também promovemos adequação em relação aos cargos comissionados, que foram reduzidos em cerca de 30% em comparação à gestão anterior”, revelou Rodolfo Mota.

O prefeito também destacou a meta de iniciar ou inaugurar 30 obras até o final de 2026, número que classificou como histórico para um período de apenas dois anos de mandato. Segundo ele, oito obras já foram entregues à população e outras 14 estão em andamento. Rodolfo Mota afirmou ainda que, se o cronograma for mantido, o número de obras poderá ser ainda maior, ampliando obras e investimentos que impactam diretamente a qualidade de vida da população em áreas como saúde, educação, cultura, esporte e infraestrutura urbana.

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No campo das receitas, o município arrecadou R$ 21 milhões com o IPTU, superando a previsão em R$ 2,62 milhões. O ISSQN registrou arrecadação de R$ 14,88 milhões, enquanto o IPVA gerou receita de R$ 18,21 milhões, também acima da estimativa inicial. Já as despesas empenhadas somaram R$ 283,3 milhões. “Cuidar da cidade não é só olhar se tem dinheiro na conta. É preciso saber de onde vem o dinheiro e se ele vai continuar a vir. O gestor tem que olhar lá adiante, porque o que está ali na primeira curva ele já tem que ter resolvido lá atrás”, salientou o secretário municipal da Fazenda, professor Rogério Ribeiro.

O secretário destacou que os investimentos cresceram de R$ 3,3 milhões para aproximadamente R$ 18 milhões no período, representando avanço de cerca de 450% em relação ao mesmo quadrimestre de 2025. “Apenas no primeiro quadrimestre de 2026, o município executou R$ 21,5 milhões em investimentos, o equivalente a 80% de todo o volume investido em 2025. Esse ritmo demonstra a capacidade de execução e o compromisso da gestão com a entrega de obras e melhorias estruturantes para a população”, explicou.

Entre os destaques da gestão no período, Rogério Ribeiro citou a Campanha IPTU Bom Pagador, que superou as metas e contribuiu para a redução da inadimplência; a ampliação dos serviços de saúde com controle de custos; a redução de quase um terço dos gastos com cargos em comissão em relação ao final de 2024; a manutenção dos pagamentos de servidores e fornecedores em dia; e o avanço da regularização e da transparência das contas públicas. O secretário também informou que o repasse ao Legislativo (duodécimo) somou R$ 7.980.947,88 no quadrimestre, valor 13,5% superior ao registrado no mesmo período de 2025, enquanto o índice de despesas com pessoal ficou em 48,32%.

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SAÚDE – A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) também apresentou a prestação de contas do primeiro quadrimestre. Os resultados foram apresentados pelo secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, e pelo superintendente de Finanças, José Divino de Oliveira. A audiência, coordenada pelo vereador e presidente da Comissão de Saúde da Câmara, Moisés Tavares, contou ainda com a presença do vereador Guilherme Livoti.

“Apucarana aplicou 23,94% da receita base em ações e serviços públicos de saúde no primeiro quadrimestre de 2026, percentual muito acima do mínimo constitucional de 15%. Isso representa um investimento de R$ 34 milhões na área e demonstra o compromisso da administração municipal com a saúde da população”, afirmou José Divino. Segundo ele, além de cumprir todas as exigências legais, o município manteve a regularidade da execução orçamentária e assegurou a continuidade dos serviços públicos de saúde.

Já o secretário Guilherme de Paula destacou os avanços na oferta de consultas e exames especializados. “Somente no primeiro quadrimestre de 2026, a Central de Regulação agendou mais de 32 mil consultas especializadas e cerca de 46 mil exames, demonstrando o esforço contínuo da administração municipal para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. Ao longo dos 16 meses de mandato, já são mais de 142 mil consultas e cerca de um milhão de exames realizados, dando um novo ritmo de atendimento aos pacientes, onde muitos aguardavam a liberação por até quatro anos”, afirmou.

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A prestação de contas mostrou ainda a dimensão da rede municipal de saúde. Entre janeiro e abril, foram realizados mais de 44 mil atendimentos na UPA, 18.970 consultas no Pronto Atendimento Infantil (PAI), 74 mil consultas médicas na Atenção Básica, 144.270 visitas domiciliares pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e 198 mil exames laboratoriais. No mesmo período, mais de 2,8 milhões de medicamentos foram distribuídos à população. “Esses números demonstram o compromisso da administração municipal com a ampliação do acesso aos serviços de saúde e a redução das filas de atendimento”, resumiu Guilherme de Paula.

SERVIÇO – As apresentações foram transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Câmara de Vereadores no YouTube, reforçando o compromisso da administração municipal com a transparência e o diálogo com a sociedade. “Os conteúdos foram gravados e estão disponíveis para visualização a qualquer tempo”, informou o vereador Moisés Tavares, que presidiu as duas audiências.