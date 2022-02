Da Redação

Em audiência, Apucarana avalia Plano Municipal de Educação

Foi realizado ontem, quinta-feira (03), pela Prefeitura de Apucarana, através da Autarquia Municipal de Educação, uma audiência pública com a finalidade de apresentar o relatório final de avaliação do Plano Municipal de Educação, referente ao biênio 2020-2021.

Criado em 2015, com a participação de toda a sociedade, o Plano Municipal de Educação (Lei nº 62/2015) é um documento que estabelece as metas e diretrizes para o ensino apucaranense pelo período de uma década, englobando tanto as redes públicas (municipal e estadual) como instituições privadas, que ofertam desde a Educação Infantil até o Ensino Superior.



“O monitoramento e a avaliação do PME são realizados anualmente por uma comissão coordenadora e uma equipe técnica. O objetivo é verificar os avanços feitos e replanejar as ações, a fim de garantir que as 20 metas e as 274 estratégias do documento sejam cumpridas até o final do seu período de vigência, em 2025”, explicou a secretária de educação, Marli Fernandes.

O prefeito Junior da Femac destacou que a educação municipal melhorou muito nos últimos anos. “Apucarana é considerada atualmente referência na área para outras cidades do Paraná e do Brasil. Isso se deve aos muitos investimentos que temos feito no currículo escolar, na valorização dos professores e servidores, na merenda e na reforma e ampliação das unidades de ensino, seguindo rigorosamente o planejamento do Plano Municipal de Educação,” disse.

“Apucarana está de parabéns porque vem cumprindo tudo o que foi proposto no PME em tempo adequado. A rede estadual de ensino também recebeu importantes investimentos recentemente, como a implantação da educação integral em três colégios e a transformação de outros dois em unidades cívico-militares. Acrescento ainda que o Núcleo Regional de Educação e a Autarquia Municipal de Educação mantêm uma importante parceria com o objetivo de assegurar que os estudantes apucaranenses recebam a melhor educação possível,” afirmou a técnica do NRE, Patrícia Marchi.

O diretor da Faculdade de Apucarana (FAP), Dr. Lisandro Rogério Modesto, frisou que Apucarana vem se consolidando como um grande centro de Ensino Superior. “O município possui uma instituição federal, uma estadual e duas privadas, além de vários polos de educação à distância, que juntos ofertam cursos de praticamente todas as áreas do conhecimento. Isso é um diferencial da cidade, que forma mão de obra especializada tanto para a região como para exportação,” concluiu.

Participaram ainda, de forma presencial, da audiência pública do Plano Municipal de Educação, o presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Franciley Preto de Godoi (Poim); o vereador Luciano Facchiano; e o representante da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Edmilson Antonio Canesin.

O evento foi transmitido ao vivo pela internet. A gravação continua disponível aqui.







Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.