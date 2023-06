Em Apucarana: vídeo flagra garoto 'pegando carona' em trem; veja

Ao 'pegar uma carona' em um trem, no final da tarde de quinta-feira (1º), um menino foi flagrado por um morador do Núcleo Habitacional Osmar Guaracy Freire, em Apucarana, norte do Paraná, que filmava a locomotiva passar na entrada do bairro. Veja o vídeo abaixo.

Pelas imagens, é possível ver o trem em movimento, vindo da Vila Regina. Ao final, quando o trem termina de passar pela Rua Rio das Cinzas, o morador filma a traseira do trem, onde aparece o menino pegando rabeira.

Segundo o morador, o objetivo do vídeo era apenas registrar a locomotiva passando, mas ele acabou sendo surpreendido pelo garoto. "Eu estrava filmando o trem para mandar a um amigo de Rio Claro-SP e de repente vi o moleque", contou Paulo César.

Veja:

Em seu site, a Rumo, concessionária responsável pela malha ferroviária do Paraná, orienta evitar a prática do "surfe ferroviário":

"Se você nunca ouviu falar desse termo, saiba que ele é mais comum e perigoso do que se imagina. Trata-se de uma prática ilícita que consiste em se pendurar nos vagões e composições férreas para “pegar carona” no trem, interferindo no funcionamento do transporte ferroviário.

Obviamente, esse tipo de ação causa acidentes, na maioria das vezes, fatais. O desequilíbrio pode provocar atropelamento, contato com a fiação elétrica ou obstrução da via férrea e faixa de domínio.

Aqui na Rumo, zelamos pela segurança de todos. Para evitar fatalidades e possíveis transtornos, quando identificados os “surfistas”, temos a prática de orientá-los sobre os perigos do surfe ferroviário, os retiramos do local e, se necessário, acionamos as autoridades.

Nenhum tipo de atividade que coloque a sua vida e das outras pessoas em risco vale a pena. Seja consciente!"

