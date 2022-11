Em Apucarana, Presidente do Crea-PR discute desoneração de taxas

Da Redação

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), Ricardo Rocha, cumpre agenda nesta sexta-feira (18) em Apucarana, onde participa da Reunião de Governança na Regional do Crea-PR, localizado na rua Guarapuava, 580, no centro da cidade.

Antes do início do evento, Rocha recebe no local a presidente do Sindicato das Indústrias de Pré-Moldados de Concreto do Norte do Paraná (Sindccon Norte), Carmen Lúcia Izquierdo Martins, que vai apresentar a solicitação de retorno das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) múltiplas para os serviços de fundação, o que de acordo com ela, encarece a execução para empresas e contratantes.

“As ARTs múltiplas para serviço de fundação eram permitidas para empresas que faziam esse tipo de serviço, ou seja, era possível colocar vários clientes no mesmo documento, mas foi suspenso nacionalmente. Isso fazia muita diferença no custo para empresas e também para os clientes construtores”, afirmou Carmen, que também ocupa o cargo de vice-Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep).

O presidente Ricardo Rocha esclareceu que é a favor da colocação e que está à disposição para o fazer o encaminhamento da proposta ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), mas ressaltou que não cabe ao Crea-PR a deliberação sobre mudanças nas ARTs, pois se trata de uma resolução federal.

Depois disso, o presidente do Crea-PR vai participar da reunião do Colégio de Entidades Regionais e da Plenária dos Colégios Regionais, durante a noite da próxima sexta-feira.

“É uma oportunidade para os profissionais conversarem diretamente com a alta administração do Conselho e participarem das discussões da categoria na localidade. Por isso, a reunião é muito importante para os profissionais da região”, ressaltou o gerente regional do Crea-PR em Apucarana, Jeferson Antonio Ubiali.

