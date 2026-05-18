Em Apucarana, o combate à corrupção não é discurso, é compromisso
Nos últimos anos, importantes avanços foram consolidados para garantir mais transparência e participação popular
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A transparência e a responsabilidade com o dinheiro público são pilares fundamentais para construir uma cidade mais justa, eficiente e preparada para o futuro.
Em Apucarana, a Câmara Municipal vem fortalecendo diariamente esse compromisso por meio de ações concretas voltadas à fiscalização, ao acompanhamento das contas públicas e à ampliação do acesso da população às decisões do Legislativo.
Muito além da aprovação de leis, a Câmara atua de forma permanente na fiscalização da aplicação dos recursos públicos, no acompanhamento de contratos, na análise de projetos que impactam diretamente a população e na cobrança de melhorias para diferentes áreas da cidade.
Nos últimos anos, importantes avanços foram consolidados para garantir mais transparência e participação popular. Entre eles, o fortalecimento do Portal da Transparência, a ampliação da divulgação das sessões legislativas, a transmissão online das reuniões e audiências públicas e o incentivo à participação da comunidade nas decisões do município.
A Câmara também passou a ampliar debates sobre responsabilidade fiscal, planejamento urbano, investimentos públicos e prestação de contas, aproximando cada vez mais o cidadão das decisões que impactam o dia a dia da cidade.
Outro ponto importante é o compromisso institucional com a ética e o combate à corrupção. Em Apucarana, a transparência deixou de ser apenas obrigação legal para se tornar um compromisso permanente com a população.
Porque combater a corrupção vai muito além das palavras.
É garantir fiscalização constante.
É ampliar o acesso à informação.
É permitir que a população acompanhe cada decisão.
É tratar o dinheiro público com respeito e responsabilidade.
Ao mesmo tempo, a Câmara Municipal segue debatendo e aprovando projetos voltados ao desenvolvimento da cidade, incluindo iniciativas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, inclusão social, segurança e qualidade de vida.
Todas essas ações têm um objetivo em comum: fortalecer a confiança da população e garantir que o interesse público esteja sempre em primeiro lugar.
Uma cidade mais transparente é também uma cidade mais forte, mais participativa e mais preparada para crescer com responsabilidade.
E esse compromisso também depende da participação da população.
Acompanhar as sessões, conhecer os projetos, participar das audiências públicas e fiscalizar o poder público são atitudes que ajudam a construir uma Apucarana cada vez melhor para todos.
Câmara Municipal de Apucarana. A casa do apucaranense.
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