TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
CAMPANHA

Em Apucarana, o combate à corrupção não é discurso, é compromisso

Nos últimos anos, importantes avanços foram consolidados para garantir mais transparência e participação popular

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 09:59:15 Editado em 18.05.2026, 09:59:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Em Apucarana, o combate à corrupção não é discurso, é compromisso
Autor Foto: Arquivo/TNOnline

A transparência e a responsabilidade com o dinheiro público são pilares fundamentais para construir uma cidade mais justa, eficiente e preparada para o futuro.

Em Apucarana, a Câmara Municipal vem fortalecendo diariamente esse compromisso por meio de ações concretas voltadas à fiscalização, ao acompanhamento das contas públicas e à ampliação do acesso da população às decisões do Legislativo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Muito além da aprovação de leis, a Câmara atua de forma permanente na fiscalização da aplicação dos recursos públicos, no acompanhamento de contratos, na análise de projetos que impactam diretamente a população e na cobrança de melhorias para diferentes áreas da cidade.

Nos últimos anos, importantes avanços foram consolidados para garantir mais transparência e participação popular. Entre eles, o fortalecimento do Portal da Transparência, a ampliação da divulgação das sessões legislativas, a transmissão online das reuniões e audiências públicas e o incentivo à participação da comunidade nas decisões do município.

A Câmara também passou a ampliar debates sobre responsabilidade fiscal, planejamento urbano, investimentos públicos e prestação de contas, aproximando cada vez mais o cidadão das decisões que impactam o dia a dia da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro ponto importante é o compromisso institucional com a ética e o combate à corrupção. Em Apucarana, a transparência deixou de ser apenas obrigação legal para se tornar um compromisso permanente com a população.

Porque combater a corrupção vai muito além das palavras.

É garantir fiscalização constante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É ampliar o acesso à informação.

É permitir que a população acompanhe cada decisão.

É tratar o dinheiro público com respeito e responsabilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao mesmo tempo, a Câmara Municipal segue debatendo e aprovando projetos voltados ao desenvolvimento da cidade, incluindo iniciativas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, inclusão social, segurança e qualidade de vida.

Todas essas ações têm um objetivo em comum: fortalecer a confiança da população e garantir que o interesse público esteja sempre em primeiro lugar.

Uma cidade mais transparente é também uma cidade mais forte, mais participativa e mais preparada para crescer com responsabilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E esse compromisso também depende da participação da população.

Acompanhar as sessões, conhecer os projetos, participar das audiências públicas e fiscalizar o poder público são atitudes que ajudam a construir uma Apucarana cada vez melhor para todos.

Câmara Municipal de Apucarana. A casa do apucaranense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

🌐 apucarana.pr.leg.br

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV