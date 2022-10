Em Apucarana, Justiça Eleitoral não registrou nenhuma ocorrência

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As urnas foram levadas para o Fórum Eleitoral após o encerramento da votação, sem qualquer ocorrência de falha

Os eleitores da Comarca de Apucarana, que abrange ainda os colégios eleitorais de Cambira e Novo Itacolomi, tiveram um segundo turno dentro da tranquilidade esperada pelas autoridades públicas de segurança e da Justiça Eleitoral. A Comarca encerrou a votação às 17 horas sem que tenha sido registrada qualquer ocorrência de crime eleitoral e nem mesmo nenhum registro de mau funcionamento nas urnas eletrônicas.

continua após publicidade .

A informação foi repassada pelo juiz da 28ª Zona Eleitoral,Rogério Tragibo de Campos, e pelo promotor público eleitoral, Eduardo Cabrini. A Comarca tem 103.575 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. São 94.621 em Apucarana, 6.156 em Cambira e 2.798 em Novo Itacolomi.

- LEIA MAIS: Mais de 180 urnas foram trocadas. Em Toledo, uma teve a tecla 3 colada

continua após publicidade .

De acordo com dados do Fórum Eleitoral de Apucarana, a Comarca tem 339 urnas eletrônicas distribuídas nas 306 seções eleitorais e havia mais 33 equipamentos extras devidamente preparados para substituírem urnas que eventualmente apresentassem algum problema. No Paraná, segundo o TRE, mais de 180 urnas apresentaram defeitos e precisaram ser substituídas.

O juiz Rogério Tragibo disse que as eleições, na Comarca de Apucarana, “ocorreram na mais absoluta tranquilidade”. Segundo ele, os eleitores puderam exercer o direito ao voto sem qualquer ocorrência de coação ou mesmo de pressão. “Nosso eleitor pode fazer sua vontade na urna”, reitera.

O juiz explicou que as equipes das forças de segurança, bem como o pessoal técnico da Justiça Eleitoral atuaram também num clima de tranquilidade. “Tudo funcionou bem”, assegura.

O promotor Eduardo Cabrini destacou a tranquilidade das eleições em toda Comarca. "Foi uma votação muito tranquila. Desde cedo percorremos todos os Colégios Eleitorais, não somente em Apucarana, mas também em Cambira e Novo Itacolomi, nenhuma intercorrência foi registrada, tudo tranquilo, sem nenhum problema. Não recebemos nenhuma denúncia de compra de votos", finaliza.

Siga o TNOnline no Google News